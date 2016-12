Recuperan 12 mil litros de combustible robado en Hidalgo Excélsior

Inicialmente, sobre la carretera estatal Tula-Tepeji, a la altura del lugar conocido como El Columpio, detectaron un tractocamión, tipo pipa, de color blanco, marca Kenworth, modelo 2011, con placas del servicio público federal, que transportaba aproximadamente 6 mil litros de diésel, cuya propiedad legal no pudo acreditar el chofer.



En una segunda acción, en el municipio de Tezontepec de Aldama, elementos estatales de la Delegación Regional de Progreso de Obregón localizaron una camioneta Chevrolet, tipo Van, modelo 1998, color gris con azul, con matrícula del Estado de México.



El aseguramiento se registró de madrugada en la carretera Tenango-Tezontepec, a la altura del canal central. En el interior de la unidad fueron localizados tres contenedores con capacidad de mil litros cada uno, abastecidos con hidrocarburo. Durante la maniobra, los elementos escucharon disparos de fuego, sin localizar a los agresores.



Finalmente, en Tula de Allende, sobre un camino de terracería en la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan, elementos de la Policía Estatal ubicaron una camioneta con huellas de accidente, por lo que al acercarse para verificar si había alguna persona lesionada no localizaron a nadie.



Los agentes notaron que en la parte trasera de la camioneta destinada para carga se encontraban dos contenedores de plástico con capacidad de mil litros cada uno, llenos con al parecer hidrocarburo.



Las unidades y el producto fueron puestos disposición de instancias competentes para los trámites correspondientes.



