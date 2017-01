Reduce Alejandro Tello 20% su salario y el de todo el Gabinete Redacción

Compartir: Liga Compartir: El gobernador Alejandro Tello informó que esta medida no afectará en lo absoluto a la base trabajadora de la administración pública estatal. (Cortesía) una reducción de un 20% a su salario y al de los integrantes de su gabinete legal y ampliado.



Asimismo, informó del inicio de un Programa de Retiro Voluntario para los trabajadores y la prohibición de nuevas contrataciones.



Este martes, el mandatario estatal encabezó una reunión de Gabinete ampliado e informó a los funcionarios que su gestión gubernamental se solidariza con la difícil situación económica que atraviesa el país, por lo que iniciará una serie de medidas que propicien ahorros importantes que impacten, a la brevedad, en beneficios sociales para los zacatecanos.



No afectará a la base trabajadora

Tello Cristerna enfatizó que la reducción salarial no afectará en lo absoluto a la base trabajadora de la administración pública estatal, únicamente será efectiva a partir de la primera quincena de enero para secretarios, subsecretarios, directores y coordinadores, todos integrantes del Gabinete legal y ampliado, quienes externaron estar de acuerdo con la decisión del mandatario.



Tello solicitó a los funcionarios evitar el uso de vehículos oficiales en la medida de las posibilidades para tener ahorros en gasolina.



Además, les reiteró su confianza y dijo que cada seis meses evaluará su trabajo, a fin de valorar su continuidad, ya que, sin pretexto, deben dar resultados a la ciudadanía.



Retiro Voluntario

Respecto al Programa de Retiro Voluntario, informó que la administración estatal contará con un fondo especial para que los trabajadores interesados se puedan beneficiar con este y así disminuir la nómina gubernamental.



Acerca de las plazas

Explicó que toda plaza de algún trabajador que se retire o jubile será congelada; además, los funcionarios no tienen permitido hacer nuevas contrataciones de personal.



Pide al Legislativo y Judicial que se sumen

Alejandro Tello también hizo un exhorto respetuoso a los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos, a que se sumen a las medidas de austeridad salarial emprendidas por el Ejecutivo estatal, a fin de ser solidarios con las y los zacatecanos, a la par de dar mejores resultados.



Reconocimiento a la sociedad

​Ante el gabinete ampliado, el mandatario aprovechó para reconocer a la ciudadanía zacatecana que, a pesar de la difícil situación económica de la entidad y el país, se ha comportado a la altura de las necesidades del estado y, a pocos días de iniciado el año, un porcentaje importante ya ha pagado sus impuestos lo que se refleja en una excelente recaudación.



Finalmente, dio a conocer que en próximos días dará a conocer a los zacatecanos, de manera detallada, los resultados de las medidas de austeridad que ya se realizan en la administración estatal y otras que estará implementando de manera permanente durante este 2017.



