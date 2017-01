Reducen el presupuesto al IEEZ; le dieron $47 millones Noé Marín

Virgilio Rivera Delgadillo, presidente del IEZZ, aseguró que se solicitó a la XLII Legislatura un presupuesto de 71 millones de pesos para el funcionamiento de las convocatorias electorales de este año, pero solo fueron aprobados 47 mdp; es decir, 24 menos.



“Tomaremos medidas de austeridad que van desde ahorros en gasolina como un análisis del sueldo de los consejeros electorales”, aseguró Virgilio Rivera.



Agregó que el crecimiento del IEEZ se frenará debido a que no existirá la solvencia necesaria y volverán a pagar 100 millones de pesos de renta, ya que dentro del presupuesto se contemplaba la construcción de un edificio.



“Para el presupuesto del 2017, no tuvimos autorización prácticamente para en cuanto a crecimiento y buen funcionamiento”, puntualizó.



