Referencias de la Casa Parroquial

Los afanes despotricados de los destructores del patrimonio histórico y cultural del pueblo no lograron sus aviesas pretensiones de continuar atentando en contra los orígenes y raíces del pueblo minero.



El inmueble de referencia en el presente se le conoce como Casa Parroquial Juan Pablo II y se ubica en el número 102 de la antigua calle del Álamo (Suave Patria).



Las dispersas y antiguas citas sobre la finca en cuestión las encontramos en un inventario de la Cofradía de las Ánimas y que datan de los años de 1841 a 1849. Documentos celosamente guardados y protegidos por los depredadores en el Archivo Parroquial de El Mineral. Tuvimos acceso hace algunos años.



En el inventario detalla particularmente la existencia de fincas propiedad y administradas por la mencionada cofradía, además precisa ubicación de la casona y colindancias. 18 fincaas se localizaron dispersas en una barriada (calle Álamo), cuyas colindancias enumeran tanto “el arroyo” y “plazuela de Guadalupe”.



Para nuestros lectores la interpretación respecto a la ubicación se hizo en un plano urbano de este tiempo.

Por ejemplo, la llamada Casa Parroquial constaba de espaciosas salas, cocina, un gran patio y corral, pozo de agua gruesa, pasadizo y cochera grande. La ubicaríamos en la calle del Álamo. La fachada sur acceso principal, colindaba con el arroyo (embovedado en el año de 1833 por Francisco García Salinas).



Como referencia a la localizaciómn se menciona de igual manera la vista hacia el poniente con la llamada Plazuela de Guadalupe, la cual comprendía desde el atrio (que no existía) de la parroquia de la Purificación hacie el oriente. ESte se espacio se extendía a lo que en el año de 1910 se le denonimó La Alameda y terminaba hasta la calle Guadalupe (Luis Moya); paralelamente al arroyo.



En el inventario aparece otra referencia de colindancias que afianzan nuestra apreciación respecto a la antigüedad de la Casa Parroquial. Cuando cita que el portón de la cochera grande se ubica en una calle que baja al arroyo. (La callecita era la Ignacio Hierro) y la cochera todavía existe aunque totalmente reformada.



Esta finca, en el año de 1867 era habitada por la familia del teniente coronel Manuel Ortega. Incluso en la fachada se encuentra una placa que indica que ahí se alojó el licenciado Benito Juárez. Desde finales del siglo 19 el clero la ha utilizado para diversos servicios a la comunidad.



A mediados del siglo pasado La Casa Parroquial fue destinada para una institución educativa. Se establecieron grupos de alumnas del Colegio Patria que era dirigido y administrado por religiosas. La institución educativa por su crecimiento edificó sus nuevas instalaciones entre las calles 20 de Noviembre y Hombres Ilustres.



El inmueble hace años fue objeto de diversos obras de restauración destinándosele para servicio del clero. Sin embargo, el mantenimiento no se hizo regularmente a tal grado que en los recientes años la finca en cuestión acusa un gradual deterioro. En breve s le proporcionará la atención especializada para restaurarla.



Con relación a las fuentes que consultamos hemos logrado obtener un poco más de información que nos ha permitido conocer no tan solo la existencia. En los inventarios se revelan las propiedades de las diferentes cofradías que existieron en el Fresnillo, de las cuales podemos mencionar entre otras la de la Santa Veracruz, de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, Santa Ana, Cristo de los Plateros, Del Rosario, etc.



Sin embargo, la que mayormente nos sorprendió, aunque ya teníamos mínimas referencias, fue la cofradía de Etíopes (africanos obviamente conversos). Supimos que ocupaban espacios que mo tenían niguna vinculación con el caserío de peninsulares (en el centro), o de los barrios indígenas, localizados hacia el Oriente (Santa Ana- Barrio Alto-Huertas de Abajo).



De los africanos aparecen innumerables citaciones que generalmente los hacían merecedores de apercibimientos y sanciones que aplicaba la Diócesis de la Nueva Galicia por su comportamiento que escandalizaba a la comuna. Se llegó a multarles por no asistir a los oficios religiosos obligatorios para los cristianos.



Retomando la refrencia de la llamada Casa Parroquial, independientemente a la localización de mediados del siglo 19 por las colindancias. Se abunda en una breve descripción del área antes de que el arroyo fuera embovedado, el cual un tramo comprende hasta la calle 20 de Noviembre.



Pasa por debajo la manzana (Hidalgo, reforma, Rosas Moreno y 20 de Noviembre), Mercado Hidalgo, escuela Libertadores y desemboca en la Luis Moya.



