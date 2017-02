Reformas empiezan a hacer evidentes sus resultados: Peña Excélsior

Compartir: Liga Compartir: El presidente Enrique Peña, acompañado del secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, y del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, inauguró el libramiento de Tepic y la autopista Tepic-San Blas. “Son bienvenidas las voces que a veces se levantan para criticar o señalar distintas acciones del gobierno, pero las obras y los resultados son la mejor respuesta”.



“Vivimos un mal momento económico, yo les respondo: un momento de crisis económica, cuando lo que estamos observando en todo el país y aquí, en Nayarit, es crecimiento del empleo, cuando tenemos índices de inflación razonables, cuando tenemos un mayor acceso al crédito, cuando estamos viendo un mayor consumo de la sociedad mexicana, estos son indicadores que no reflejan o, más bien, que son respuesta contraria a aquellos que afirman que pasamos por malos momentos económicos”, indicó en su mensaje.

Agregó que las reformas estructurales empiezan a mostrar sus beneficios, a tres años de aprobadas, como es en el costo de la telefonía y de la luz eléctrica que, de 2012 a la fecha, “hoy son más económicos y más baratos”.



En este sentido, el jefe del Ejecutivo reconoció retos y desafíos en diferentes ámbitos; tal es el tema de la seguridad y se refirió, particularmente, al caso de Nayarit, que según las cifras oficiales, de 2012 a 2015 redujo el número de homicidios al pasar de 25 a 11 por cada 100 mil habitantes. “Una disminución de más de 50% del nivel de inseguridad que se vivía en Nayarit. Estas son obras y no buenas razones que hablan de lo que hemos hecho aquí en Nayarit”, sostuvo.

El gobernador Roberto Sandoval secundó las palabras del presidente Peña Nieto.

“Vivimos en una etapa de paz y tranquilidad, con gente noble y trabajadora. Así es Nayarit, así es su gente”, apuntó.

Estas declaraciones las hicieron los políticos a dos semanas del operativo de la Armada de México en una colonia de Tepic donde se abatió a Juan Francisco Patrón, alias “El H2”, líder del cártel de los Beltrán Leyva en esta región y a otros 12 de sus cómplices.



Ante dos mil 500 nayaritas el Presidente de la República hizo entrega del libramiento de Tepic y la autopista Tepic-San Blas, cuya operación beneficiará a más de 800 mil habitantes de la región con la reducción significativa de tiempos de traslado. “A Tepic, prácticamente, le estamos haciendo su playa, con esta carretera le estamos poniendo su playa a Tepic porque la estamos dejando a sólo 18 minutos de Tepic a Nuevo San Blas”, comentó.

La autopista Tepic-San Blas inició su construcción en 2009 y concluyó a finales de 2016. Fue una obra concesionada a RCO (Red de Carreteras de Occidente) que tuvo una inversión de mil 360 millones de pesos y tiene una longitud de 31 kilómetros.



A los automovilistas les permitirá reducir el tiempo de traslado de una hora a 18 minutos (cabe señalar que antes se hacía de San Blas a Guadalajara tres horas y 27 minutos y ahora se harán tres horas). “Éstas son las bondades y los beneficios de obras como las que hoy estamos inaugurando. No son sólo importantes obras de infraestructura en materia de comunicaciones, sino que detonan mayor desarrollo económico para el Estado de Nayarit y para esta región”, resaltó el Ejecutivo.

En el caso del distribuidor Tepic, su construcción estuvo a cargo de la empresa Ideal de Grupo Carso, que invirtió dos mil 222 millones de pesos.



Por sus 30 kilómetros de longitud diariamente estarán circulando más de cinco mil vehículos que reducirán su tiempo de traslado de 40 a 18 minutos.



Ante los nayaritas, el mandatario se comprometió a concluir otra autopista, la Jala-Compostela y Las Varas-Bahía de Banderas en una primera etapa antes de Semana Santa y la segunda etapa durante 2018.



