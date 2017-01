Refrenda la Federación estrategia de seguridad Marcela Espino

Expresó que las actividades coordinadas entre corporaciones de seguridad continuarán en este año.



El presidente municipal aseguró que tiene el compromiso del gobernador Alejandro Tello para la instalación de más cámaras para videovigilancia y el equipamiento de las instalaciones del centro de control que permitan reforzar la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.



Aseguró que pese a que según el balance de las operaciones del Grupo de Coordinación Local que presentaron al comisionado nacional de Seguridad Pública, Renato Sales, los índices de hechos delictivos disminuyeron en una cantidad importante, aunque otros delitos comunes se dispararon.



El alcalde indicó en lo particular el robo a vehículos que en meses recientes tuvo un aumento significativo por lo que se pretende reforzar la vigilancia en la vía pública.



Haro de la Torre dijo que en respuesta de la Federación, también accedió a la instalación de un grupo de la Policía Federal en El Mineral como se anticipó en meses pasados.



Expuso que personal de la Secretaría de Infraestructura acondiciona el espacio que ocuparán, del cual no se dio mayor detalle.



En tanto que en definitiva, se liberó el Gimnasio Solidaridad que permaneció por años como destacamento de los elementos de la Secretaría de Marina.



El alcalde admitió que aún no tiene la respuesta definitiva sobre el regreso de los elementos, pero espera una solución en poco tiempo y de ser positiva, dará continuidad a su instalación en otro espacio para sus operaciones.



De igual manera, el presidente municipal anticipó que continuarán revisiones en bares y centros de esparcimiento durante los fines de semana.



Refirió que recientemente se determinó el cierre de un bar, denominado La Cubanita, por carecer de condiciones seguras para su operación.



Además de que la Ley de Ingresos contempla algunas modificaciones en los cobros y sanciones para los establecimientos de este tipo en donde se lleguen a encontrar menores de edad y que se permita la práctica de la prostitución.



