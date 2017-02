Región 2 prepara reunión de cara a la Olimpiada Regional Redacción

Olimpiada Regional 2017, se reunirán en el Salón Cristal del Hotel Parador, los directores de Institutos de Cultura Física y Deporte de Aguascalientes, Chihuahua, Durango y Zacatecas, con presencia de Arturo Ramírez Jaime de CONADE.



Después de llevarse a cabo la primera sesión extraordinaria del Sistema Nacional del Deporte (SINADE), en donde se oficializó la participación de deportes de conjunto, además de ajedrez, charrería y boliche, mañana viernes en punto de las 12:00 horas establecerán acuerdos los representantes de la zona 2.



Manuel Aceves Rubio de Aguascalientes, Juan Pedro Santa Rosa de Chihuahua, Alejandro Álvarez Manilla de Durango y Adolfo Márquez Vera de Zacatecas, en presencia del Sub Director de Desarrollo Estratégico del Deporte Estatal y Municipal de CONADE, Arturo Ramírez Jaime delinearán el plan de acción de la justa deportiva regional.



En base al recorte presupuestal, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) a cargo de Alfredo Castillo Cervantes, en concordancia con 81 miembros del SINADE, entre presidentes de federación, directores de institutos y propias autoridades, determinaron por mayoría de votos, realizar el magno evento con los deportes de conjunto, así como charrería, boliche y ajedrez.



Asimismo, en la primera reunión extraordinaria del SINADE, aprobaron las sedes para Olimpiada Nacional 2017, a los estados de Nuevo León, Ciudad de México, Jalisco y Guerrero, éste último con el compromiso de acreditar en un lapso de 20 días, que las instalaciones deportivas para eventos acuáticos serán óptimas, de lo contrario, pasará a la sultana del norte.



Jalisco se hizo acreedor a la sede, con aportación alrededor de 50 millones de pesos para otorgar atención hospitalaria y de alimentación a los atletas de los deportes de conjunto, además de ajedrez, boliche y charrería, que se decía, no serían tomados en cuenta para ésta edición, no porque no interesaran a CONADE, sino por el recorte presupuestal.



Bajo esa panorámica, los representantes de la región 2, se reúnen en punto de las 12:00 horas del viernes 3 de febrero de 2017, en el Salón Cristal del Hotel Parador de la ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, para establecer acuerdos y de ser posible, definir fechas de competencia en busca del boleto a la fiesta grande.



Arturo Ramírez Jaime, con la representación personal del titular de CONADE Alfredo Castillo Cervantes, presidirá la reunión de organización de Olimpiada Regional Zacatecas 2017, para la cual, Guillermo Ku Castro, ya mostró grandes avances en cuestión de instalaciones, hotelería y demás.



