Registra PC daños en lotes y en algunos vehículos por uso de pirotecnia 

Compartir: Liga Compartir: Personal de PC estuvo al pendiente durante las fiestas. (Ignacio Esparza) “Se presentaron pequeños incendios en lotes baldíos por acumulación de basura y pasto seco”, además de daños menores a automóviles particulares, destacó el director de Protección Civil estatal Antonio Caldera Alaniz. No obstante, declaró que este pasado 31 de diciembre se registró saldo blanco en el uso de pirotecnia y no se presentaron emergencias que involucraran situaciones de riesgo. “Durante la tarde y noche todos los elementos de Protección Civil estuvimos al pendiente de lo que ocurriera, como es nuestra labor, fueron pocos los incidentes que se registraron y afortunadamente no existieron personas lesionadas”, dijo. Recordó que autoridades estatales y PC en conjunto llevaron a cabo operativos para evitar la posesión y venta ilegal de pirotecnia: “con el objetivo de prevenir incidentes”.



Respecto a los albergues ubicados en las distintas instalaciones de PC, informó que fueron pocas las personas que necesitaron del resguardo que se ofrece en la época decembrinas; principalmente en los municipios de Fresnillo, Guadalupe, Jerez y Sombrerete donde se registró un máximo de cuatro personas. “Se registró poca actividad y la mayor parte de las personas sólo eran de paso; al pasar la noche continuaban su camino”, expresó.



