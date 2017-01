Registran 3 accidentes este viernes en boulevard José López Portillo Redacción

Los problemas comenzaron pasadas las 8 de la mañana entre el centro de atención a clientes Telcel y las instalaciones de Nextel. En este punto se registraron los primeros choques en los que participaron, el taxi número 344 de Zacatecas, un Beetle rojo y una Hiunday del mismo color, los cuales colisionaron sin que personas hallan resultado lesionadas aunque sí fueron valoradas en el lugar por los cuerpos de emergencias.



Tras lo anterior, la circulación no tardó en afectarse y derivado del tráfico lento que sorprendió a más de un automovilista, metros atrás, frente al fraccionamiento Santa Rita, otros dos percances requirieron de la presencia de las autoridades de Tránsito.



En uno de ellos, participaron un Chevy gris que impactó la parte trasera de una Versa azul marino al que le dañó la cajuela y la defensa, pero el caos no iba a terminar ahí, ya que, apenas la grúa había retirado a ambas unidades, cuando una camióneta Ford blanca con camper frenó repentinamente por la hilera de coche y en ese momento, al bajar del puente de la Nissan, fue impactada ahora por el taxi 214 de Guadalupe al que se le daño el frente.



Estos hechos entorpecieron la circulación durante más de una hora y se quedaron a cargo de las autoridades del orden vial y de las respectivas aseguradoras de los automóviles participantes.



zacatecas

accidente vial

choque