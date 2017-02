Regresa a Zacatecas el Campeonato Universitario Redacción

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) vuelven a la actividad durante este fin de semana, todo comienza hoy, cuando las Tucitas y los Tuzos se enfrenten a la UP Guadalajara en el Campeonato Universitario Telmex Telcel (CUTT).



Las Tucitas de la UAZ todavía tienen como encomienda ganar su primer partido de la temporada, por lo que hoy a las 2 de la tarde buscarán los 3 puntos cuando enfrenten a las chicas de la UP Guadalajara, en duelo correspondiente a la fecha 9 de la rama femenil, la cita será en el campo 6 de la Unidad Deportiva Norte de Zacatecas.



También en la Unidad Deportiva Norte, pero en el Estadio Unievrsitario los Tuzos de la UAZ le harán los honores a los representantes de la UP Guadalajara, el cotejo iniciará hoy a las 4 de la tarde y se jugará como parte de la jornada 14 de la rama varonil, los Tuzos ocupan el sexto peldaño de la zona 1, pues acumulan 21 unidades, luego de 6 triunfos, 2 empates, un punto extra y 5 descalabros.



El sábado 25 de febrero continuará la acción deportiva, los Tuzos de la UAZ recibirán a los Cabezas Rojas en el marco de la jornada 24 de la temporada 2016-2017 de la Tercera División del futbol profesional mexicano, el partido se efectuará a las 12 del día en el Estadio Universitario de la capital del estado.



También el sábado pero a las 4 de la tarde los Tuzos de la UAZ que participan en la Liga Premier de la Segunda División del balompié nacional, recibirán en el Estadio Francisco Villa de Zacatecas al conjunto del Real Zamora, los universitarios tratarán de hilvanar su tercer triunfo de manera consecutiva, el encuentro forma parte de la fecha 8 del torneo Clausura 2017.



En lo que se refiere a la Liga Nacional Femenil de la Federación Mexicana de Futbol, las Tucitas de la UAZ serán anfitrionas de la Escuela Filial Pachuca de Juan Aldama, la disputa que será parte de la jornada 4, está programada para mañana sábado a las 4 de la tarde en el campo 6 de la Unidad Deportiva Norte de Zacatecas.



