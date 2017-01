#Video Regresa Obama a su casa Redacción

Gracias por ocho grandes años. Esta noche, el President Obama regresa a su casa. Publicó en su cuenta de Facebook The White House.







En redes, circula un homneaje a Obama, el presidente más "cool" de todos los tiempos.



La canción se llama: No te vayas.



Ocho años

A lo largo de ocho años, el presidente Barack Obama y su familia han sido protagonistas de buenos y malos momentos, desde el anuncio de la muerte de Osama bin Laden hasta el terrible tiroteo en un kínder en el que murieron 26 personas.



Estos son algunos de los mejores y peores momentos de la administración del primer afroamericano en ocupar la silla presidencial en la Casa Blanca.



Aquí uno de los emotivos momentos en estos ocho años: cuando fue captado por la cámara del beso.







