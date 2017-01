Regresará Jerez la Delegación de Tránisto al Estado Silvia Vanegas

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El secretario de gobierno municipal, Jaime Ambriz Moreno, informó que el gobernador Alejandro Tello Cristerna, ya recibió el oficio para que las funciones de la delegación queden a cargo de la administración estatal.



En septiembre de 2015, en el anterior trienio se formalizó la Coordinación Municipal de Tránsito; sin embargo, la actual administración priista rechazó el proyecto.



Al respecto, Ambriz Moreno explicó que se está a la espera de una respuesta por parte de autoridades estatales y afirmó que desconocer qué ocurrirá con los integrantes de la corporación.



Adelantó que no todos los elementos podrán ser incorporados a la Dirección de Seguridad Pública (DSP), ya que no han aprobado el examen de control y confianza.



Esta situación se analizará para saber si se reubicarán en otros departamentos, pero hasta no contar con la respuesta del estado no se continuará con el apoyo de tránsito municipal.



svanegas@imagenzac.com.mx JEREZ.- El ayuntamiento regresará a Gobierno del Estado la responsabilidad de Tránsito.El secretario de gobierno municipal,, informó que el gobernador Alejandro Tello Cristerna, ya recibió el oficio para que las funciones de la delegación queden a cargo de la administración estatal.En septiembre de 2015, en el anterior trienio se formalizó la Coordinación Municipal de Tránsito; sin embargo,Al respecto,explicó que se está a la espera de una respuesta por parte de autoridades estatales y afirmó que desconocer qué ocurrirá con los integrantes de la corporación.Adelantó que no todos los elementos podrán ser incorporados a laya que no han aprobado el examen de control y confianza.Esta situación se analizará para saber si se reubicarán en otros departamentos, pero hasta no contar con la respuesta del estado no se continuará con el apoyo de tránsito municipal. Agregar a favoritos zacatecas

jerez

tránsito

jaime ambriz