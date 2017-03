Regularán a las agencias de viaje y becarán a repatriados Gema Gallegos

Areli Rodríguez Poblano, titular del Departamento de Atención al Migrante, refirió que recientemente una mujer de la tercera edad acudió en busca de ayuda, pues por llenarle el formato para solicitar la visa le cobraron 4 mil pesos, más el costo del viaje.



Aclaró que esta acción no esvcon la finalidad de dañar o afectar dichos establecimientos.



Sin embargo, dijo “es mi obligación, mi deber y mi placer ayudar a las personas que quieren tramitar una visa”.



Reprochó que para enganchar a la población, les prometan que es seguro el visado, cuando eso no está en manos de nadie.



“En mi departamento no estamos en contra de nadie, pero nos importan los fresnillenses y nosotros les podemos ayudar con la solicitud de residente y en la solicitud de la ciudadanía de manera gratuita”, manifestó.



Reiteró que lo que más le lastima en la actitud de las agencias es el trato que se les da a los abuelos.

“Las chicas no tienen por qué estar afuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores cazando a la gente, cobran 200 pesos por llenar la solicitud del pasaporte, cuando solo es poner el nombre y otros datitos”, reprendió.



Estas situaciones, dijo, son las que buscamos evitar, pero ya si es el gusto de las personas ir a las agencias a que les hagan el trámite, que lo hagan, pero no que abusen de los ciudadanos.



La funcionaria municipal también dijo que tienen un monto destinado para apoyar a quien quiera ir a Estados Unidos pero no tenga recursos para la visa.



“Tenemos presupuesto destinado para el pago de la visa o del pasaporte y estamos preparados para que la gente se sienta arropada y nosotros podamos darle apoyo moral, llevarlo y atenderlo, pues ahora se viven tiempos difíciles”, dijo.



Apoyo a repatriados

Areli Rodríguez Poblano manifestó que apoyarán con una beca de 2 mil pesos a los repatriados.



Aclaró que darán el apoyo a todos aquellos que lo necesiten sin importar si son o no del municipio.



La entrega, explicó, se realiza de manera inmediata, pues sabe las necesidades que enfrentan.



Los únicos requisitos son documentación básica como el acta de repatriado que no sea más antigua de un mes.



