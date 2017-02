Rehabilitarán mural de Mateo Gallegos Marcela Espino

Representantes de la central expusieron que el inmueble no fue intervenido con anterioridad y por ello, presenta múltiples daños.



Juan Camacho Camacho, gerente de la central, detalló que se revisó con autoridades municipales la intervención en el mural y se concluyó que al ser un espacio privado, el gobierno local no tenía injerencia ni problema en el rescate de la pintura.



Refirió que se tuvo controversia al anunciar la rehabilitación del mural, pues algunos pintores solicitaron ser partícipes en los trabajos; sin embargo, no se llegó a un acuerdo, pues serían alumnos de éstos quienes pretendía realizar la obra.



La administración invertirá 87 mil pesos en la restauración y en próximos días se colocará el andamiaje necesario.



Rogelio Hernández Quintero, presidente del Consejo de Administración de la central, afirmó que se determinó aprobar que sea el pintor Elías Salas Rivas, quien intervenga en la obra. Se trata de un artista con especialidad en la restauración y radicado en este municipio desde hace algunos años.



Salas Rivas estimó que los trabajos tardarán mes y medio; primero se retirarán bacterias y hongos que se acumularon en el espacio por la falta de mantenimiento y después, se utilizarán técnicas que no permitan su nueva formación.



Por su parte, Ernesto Alonso Reyes, antropólogo del gobierno local, expuso que mediante el Departamento de Turismo se realizarán trámites para que la pintura sea protegida por autoridades federales y estatales.



