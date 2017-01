Reitera Judit Guerrero compromiso con el DIF Municipal Redacción

Judit Guerrero López, visitó las instalaciones del DIF Municipal, para reunirse con el personal, reiterarles su compromiso de trabajar juntos y dar continuidad a las acciones y programas de asistencia social que proporciona dicha institución.



Guerrero López enfatizó ante el personal que es necesario que se trabaje con eficiencia con lo que se dispone actualmente. “Muchas veces no tenemos el recurso para hacer las cosas, pero muchas de las veces todo tiene que ver con la disposición y voluntad que tienen las personas para trabajar”.

De igual forma reiteró que como alcaldesa está comprometida a no darse un solo trato de privilegio; por el contrario, con las medidas de austeridad que implementará, el recurso que se logre eficientar puede servir para darles un estímulo extra a los trabajadores que, con la gran labor que desempeñan, lo ameriten.



Exhortó a los empleados del DIF a que le ayuden a construir las bases para brindarle una atención decorosa a la ciudadanía. “Ayúdenme a cumplirle a Zacatecas de una manera eficiente y eficaz; trabajemos juntos con una actitud positiva, hagamos un equipo grande que le sea útil a Zacatecas”.

Al hacer mención de algunos de los proyectos que tiene en puerta, y que coadyuvarán a impulsar el desarrollo de los zacatecanos, pidió a los empleados que valoren el trabajo “porque es un privilegio. Siéntanse privilegiados, cuidemos nuestro trabajo y realicémoslo de la mejor manera para conservarlo”.







