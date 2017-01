Reitera Tello la importancia de valorar al Cobaez; hay que ir al fondo, dice Karina Navarrete

Compartir: Liga Compartir: Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas. (Archivo) Alejandro Tello Cristerna reiteró la importancia de valorar al Cobaez y su pertinencia. “Es un subsistema que ya no logra hacerle frente a grandes compromisos”, y que en ningún momento se habló de desaparecer, sino de buscar una solución a su proyecto sin obtener deuda pública. “Hay que ir al fondo, no es absolutamente nada contra del titular del sindicato, muchos menos contra los maestros que tienen un gran respeto de mi parte”, dijo. Aseveró que con los nuevos impuestos no: “estoy afectando al ciudadano que menos tiene”, puesto que en impuesto de infraestructura, un ciudadano promedio paga 450 pesos. Sin embargo, ante la propuesta de tumbar la ley de ingresos, expresó que sin ella: “no habría cómo hacerle frente” al tema de salud, seguridad y educación, destacando que por primera vez en la historia, se ha dado la mayor recaudación de la historia en Zacatecas. Respecto a la niña de la casa hogar que fue bañada con agua con hielos declaró que ya se está trabajando en el tema; “yo he hablado de un gobierno humanos sensible, lo menos que podamos hacer es actuar”.

Aseveró que ese tipo de acciones no tienen cabida en su gobierno, por lo que llegarán hasta las últimas consecuencias en el caso.



