Reiteran el proteger las tuberías de agua potable

Se reiteró la recomendación para que la gente proteja las tuberías de agua potable y evite rupturas y gastos imprevistos.



En un comunicado se informó que el objetivo es que las tuberías de las instalaciones domésticas, sobre todo aquellas que están a la intemperie, sean cubiertas con material aislante (hule espuma o periódico).

Con ello, se busca evitar que las reviente el congelamiento del agua almacenada.



Se destacó que este procedimiento aumenta el nivel de resistencia de las tuberías ante las bajas temperaturas y también evitará alguna clase de fuga y, por ende, el desperdicio del vital líquido.



Por si se va de vacaciones

De igual manera, si las familias salen de vacaciones, la recomendación es cerrar las llaves de paso (del medidor y tinaco), así como drenar las tuberías para que no quede agua en estas.



En caso de fugas

En caso de fugas o desperfectos en las redes de agua potable y alcantarillado, lo recomendable es comunicarse al organismo operador de cada localidad; en la zona metropolitana pueden llamar a la línea de emergencia 073, de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ).



Esto forma parte de la campaña que la JIAPAZ realiza para generar consciencia entre la población acerca de la importancia de no sólo proteger las instalaciones y su bolsillo, sino de contribuir al cuidado del vital líquido y en general, del medio ambiente.



agua potable

sama

vacaciones

tuberías