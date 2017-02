Relación con EU en riesgo de ‘descarrilamiento’: Gerónimo Gutiérrez Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El aspirante a embajador de México ante Estados Unidos destacó que la relación con dicho país se encuentra en un punto crítico



Ayer, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado su propuesta para que Gerónimo Gutiérrez se convierta en el próximo embajador ante Estados Unidos y ayer mismo el diplomático se reunió con los senadores del PRI, PRD y Partido Verde, dado que el martes lo hizo con el PAN.



Explicó que es su convicción un trabajo por el mejoramiento de la relación; sin embargo, “estoy cierto que eso no debe ser nunca, ni a cualquier costo ni bajo cualesquiera condiciones y nunca, por supuesto, en decremento de la relación”, incluso dejó en claro que no hubiera aceptado el cargo si no estuviera seguro de esa posición.



Expresó que la relación entre ambos países está en un “punto crítico”. ¿Hay a mi juicio, la oportunidad de un descarrilamiento mayúsculo? Sí. Hay también a mi juicio y está al alcance la oportunidad de construir una relación mucho más madura y la realidad”.



Adelantó sus líneas de trabajo. “La primera es, sin duda la embajada tendrá que jugar un papel muy importante en lo que a todas luces se ve como una negociación en distintos ámbitos de la agenda bilateral; una negociación que tendrá que ser integral y que claramente ocurre en un contexto complicado.



“El segundo es un esfuerzo sin precedentes de diplomacia pública. Siempre, en una relación tan profunda y complicada, tan dinámica, como frecuentemente se dice, como la que existe entre Estados Unidos y México, es necesario tener un despliegue importante de diplomacia pública; los países en conjunto compiten por la atención de los distintos centro de poder y actores políticos en Estados Unidos, pues en las condiciones actuales es todavía más necesario.



“El tercer eje es un trabajo muy profundo con gobiernos estatales y locales y, por supuesto con el Congreso. El Congreso de los Estados Unidos; Estados Unidos no se proyecta hacia el exterior,

sino como resultado de un juego de visiones, intereses entre los actores políticos y de equilibrios y pesos y contrapesos entre ellos mismos.



“El cuarto eje tiene que ver con un punto en el que estoy seguro existe plena coincidencia, que es la protección fundamentalmente a nuestros connacionales, protección consular independientemente de su estatus migratorio. La embajada es un elemento del engranaje que hay entre la Subsecretaría para América del Norte y como la componen la embajada y por supuesto nuestra red consular. “Y el último sería la gestión de lo que yo llamo la gestión de la región fronteriza”, precisó.

En tanto, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el acuerdo para que la Junta de Coordinación Política forme un grupo de trabajo que diseñará, junto con la Cancillería, el decreto legislativo para guiar el diálogo entre ambas naciones.



Trump: no fue llamada importante con Peña



El presidente Donald Trump denunció ayer la divulgación de comunicaciones presuntamente confidenciales de su gobierno y al hacerlo restó importancia a sus conversaciones telefónicas con los jefes de gobierno de México y Australia. “Cuando me preguntaron sobre México me sorprendí”, dijo en una conferencia de prensa en la que se quejó de “filtraciones” de información a medios y las “noticias falsas”.

Al hablar sobre la llamada con Peña Nieto, subrayó sin embargo que “no fue una llamada tan importante. Estuvo bien. Yo podría mostrarla al mundo y él podría mostrarla al mundo; el Presidente es un hombre muy fino”.



La conversación con Peña fue descrita como una amenaza de enviar tropas a México.



Pero insistió en la gravedad de la filtración: “Fue una llamada muy, muy confidencial, clasificada. Y al llamar a México, pensé oh, bueno, ya está. De repente, ahí está para que el mundo vea. Se suponía que era secreta. Se supone que sea confidencial o clasificada”.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Las relaciones entre México y Estados Unidos, “específicamente entre sus gobiernos, se encuentran en un punto crítico. Hay, a mi juicio, la oportunidad de un descarrilamiento mayúsculo”, alertó ayer Gerónimo Gutiérrez, quien adelantó los cinco ejes de su trabajo en la embajada mexicana en el país de Donald Trump, que no consiste en un programa ordinario, pues llega en condiciones “extraordinarias”.Ayer, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado su propuesta para que Gerónimo Gutiérrez se convierta en el próximo embajador ante Estados Unidos y ayer mismo el diplomático se reunió con los senadores del PRI, PRD y Partido Verde, dado que el martes lo hizo con el PAN.Explicó que es su convicción un trabajo por el mejoramiento de la relación; sin embargo, “estoy cierto que eso no debe ser nunca, ni a cualquier costo ni bajo cualesquiera condiciones y nunca, por supuesto, en decremento de la relación”, incluso dejó en claro que no hubiera aceptado el cargo si no estuviera seguro de esa posición.Expresó que la relación entre ambos países está en un “punto crítico”. ¿Hay a mi juicio, la oportunidad de un descarrilamiento mayúsculo? Sí. Hay también a mi juicio y está al alcance la oportunidad de construir una relación mucho más madura y la realidad”.Adelantó sus líneas de trabajo. “La primera es, sin duda la embajada tendrá que jugar un papel muy importante en lo que a todas luces se ve como una negociación en distintos ámbitos de la agenda bilateral; una negociación que tendrá que ser integral y que claramente ocurre en un contexto complicado.“El segundo es un esfuerzo sin precedentes de diplomacia pública. Siempre, en una relación tan profunda y complicada, tan dinámica, como frecuentemente se dice, como la que existe entre Estados Unidos y México, es necesario tener un despliegue importante de diplomacia pública; los países en conjunto compiten por la atención de los distintos centro de poder y actores políticos en Estados Unidos, pues en las condiciones actuales es todavía más necesario.“El tercer eje es un trabajo muy profundo con gobiernos estatales y locales y, por supuesto con el Congreso. El Congreso de los Estados Unidos; Estados Unidos no se proyecta hacia el exterior,sino como resultado de un juego de visiones, intereses entre los actores políticos y de equilibrios y pesos y contrapesos entre ellos mismos.“El cuarto eje tiene que ver con un punto en el que estoy seguro existe plena coincidencia, que es la protección fundamentalmente a nuestros connacionales, protección consular independientemente de su estatus migratorio. La embajada es un elemento del engranaje que hay entre la Subsecretaría para América del Norte y como la componen la embajada y por supuesto nuestra red consular.En tanto, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el acuerdo para que la Junta de Coordinación Política forme un grupo de trabajo que diseñará, junto con la Cancillería, el decreto legislativo para guiar el diálogo entre ambas naciones.Trump: no fue llamada importante con PeñaEl presidente Donald Trump denunció ayer la divulgación de comunicaciones presuntamente confidenciales de su gobierno y al hacerlo restó importancia a sus conversaciones telefónicas con los jefes de gobierno de México y Australia.Al hablar sobre la llamada con Peña Nieto, subrayó sin embargo que “no fue una llamada tan importante. Estuvo bien. Yo podría mostrarla al mundo y él podría mostrarla al mundo; el Presidente es un hombre muy fino”.La conversación con Peña fue descrita como una amenaza de enviar tropas a México.Pero insistió en la gravedad de la filtración: “Fue una llamada muy, muy confidencial, clasificada. Y al llamar a México, pensé oh, bueno, ya está. De repente, ahí está para que el mundo vea. Se suponía que era secreta. Se supone que sea confidencial o clasificada”. Agregar a favoritos gerónimo gutiérrez

méxico

relacion

estados unidos