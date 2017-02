Relación con EU en riesgo de ‘descarrilamiento’: Gerónimo Gutiérrez Excélsior

Al inicio de su reunión con senadores perredistas, el ex subsecretario para América del Norte reconoció este jueves que la relación con Estados Unidos pasa por un momento “atípico”.

La relación entre México y Estados Unidos, específicamente entre sus gobiernos se encuentra en un punto crítico. Hay, a mi juicio, la oportunidad de un descarrilamiento mayúsculo. No me encontraría aquí, y lo dejo con toda claridad, sino pensara que hay que procurar una buena relación con Estados Unidos, no hubiera aceptado esta encomienda. Pero igualmente estoy cierto de que eso no debe ser nunca, ni a cualquier costo ni bajo a cualesquiera condiciones y nunca, por supuesto, en decremento de esta relación”, dijo.

El ex subsecretario para América del Norte adelantó, además, que la próxima semana fue citado a comparecer ante el pleno del Senado, como parte del proceso de su ratificación al cargo.



Cabe destacar que esta cámara ya recibió por escrito, por parte Ejecutivo federal, el nombramiento de Gerónimo Gutiérrez como nuevo embajador de México ante los Estados Unidos de América.



Dicha comunicación oficial inicia el proceso para someter a consideración de la cámara alta la ratificación del ex subsecretario para América del Norte, ahora como titular de la embajada en Washington.



En la sesión plenaria de los senadores se dará lectura al documento recibido a través de la Secretaría de Gobernación y se turnará a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores América del Norte, para su análisis y dictamen.



Es el cuarto nombramiento para esta embajada que se somete a consideración del Senado durante la presente administración de Enrique Peña Nieto, los tres primeros fueron avalados por esta cámara. El primer embajador ante la nación vecina fue el hoy ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora; el segundo, Miguel Basañez; el tercero, Carlos Sada; y hoy, frente a la crisis en la administración de Donald Trump, se propone a Gerónimo Gutiérrez.



