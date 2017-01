Relación con EU, ‘gasolinazo’ y anticorrupción, las prioridades: Anaya Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Durante el encuentro del líder del blanquiazul, Ricardo Anaya, y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se llamó a cerrar filas y a fortalecer la unidad nacional



Durante el encuentro se fijaron como prioridades: La nueva relación con Estados Unidos, insistir en la reducción del precio de las gasolinas y concretar las leyes secundarias para robustecer el Sistema Nacional Anticorrupción.



Al término del encuentro, Anaya Cortés detalló que la posición del PAN frente a la nueva relación con los Estados Unidos y el peligro real que representa Donald Trump en materia de deportaciones, de bloqueo a la inversión productiva, de ataques a nuestro país. Estamos a favor de cerrar filas y de que haya unidad nacional en esta hora crucial, pero con dos condiciones muy claras: 1) que el gobierno se presente con firmeza y con dignidad frente al gobierno de Trump y,

2) que quede absolutamente claro que cerrar filas, que convocar a la unidad nacional no implica por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia renunciar a nuestra obligación moral de ser una oposición crítica frente al desastre que representa este gobierno”.

El líder nacional del blanquiazul aclaró que la unidad nacional no debe entenderse como un cheque en blanco, pues Acción Nacional seguirá siendo una oposición crítica frente a los errores y desviaciones del actual gobierno priista.

Hoy, la economía está estancada, el peso se ha devaluado más de 60 por ciento frente al dólar, ofrecieron que creceríamos al triple y no crecemos ni a la mitad. Siguen aumentando los delitos, particularmente el homicidio en 2 por ciento en el último año. Han endeudado al país de una manera brutalmente irresponsable y ha habido un escándalo de corrupción tras otro sin que haya consecuencia alguna”, detalló.

El segundo tema, agregó, es que continuarán insistiendo en la reducción del precio de las gasolinas, ya que fue un aumento criminal que está provocando inflación y muchísima inestabilidad social en el país.



“Reiteramos la exigencia al gobierno para que no haya otro aumento en los próximos días, esto sería insostenible desde la perspectiva social de nuestro país”.



Finalmente, dijo, el tercer tema prioritario es concluir la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, pues la corrupción es el problema de fondo para todos los demás que hoy padece el país.



Anaya Cortés estuvo acompañado por el Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Fernando Herrera; el Secretario General del Partido, Damián Zepeda Vidales; el Secretario de Comunicación, Fernando Rodríguez Doval; y el Coordinador de Asuntos Internacionales del CEN del PAN, Marco Antonio Adame Castillo.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, dialogó con los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República y se definieron tres temas prioritarios en la agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesionesDurante el encuentro se fijaron como prioridades: La nueva relación con Estados Unidos, insistir en la reducción del precio de las gasolinas y concretar las leyes secundarias para robustecer el Sistema Nacional Anticorrupción.Al término del encuentro, Anaya Cortés detalló que la posición del PAN frente a la nueva relación con los Estados Unidos y el peligro real que representa Donald Trump en materia de deportaciones, de bloqueo a la inversión productiva, de ataques a nuestro país.El líder nacional del blanquiazul aclaró que la unidad nacional no debe entenderse como un cheque en blanco, pues Acción Nacional seguirá siendo una oposición crítica frente a los errores y desviaciones del actual gobierno priista.El segundo tema, agregó, es que continuarán insistiendo en la reducción del precio de las gasolinas, ya que fue un aumento criminal que está provocando inflación y muchísima inestabilidad social en el país.“Reiteramos la exigencia al gobierno para que no haya otro aumento en los próximos días, esto sería insostenible desde la perspectiva social de nuestro país”.Finalmente, dijo, el tercer tema prioritario es concluir la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, pues la corrupción es el problema de fondo para todos los demás que hoy padece el país.Anaya Cortés estuvo acompañado por el Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Fernando Herrera; el Secretario General del Partido, Damián Zepeda Vidales; el Secretario de Comunicación, Fernando Rodríguez Doval; y el Coordinador de Asuntos Internacionales del CEN del PAN, Marco Antonio Adame Castillo. Agregar a favoritos pan

ricardo anaya cortés

anticorrupción

gasolinazo