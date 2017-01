Relación México-EU será digna, respetuosa e inteligente: Videgaray Excélsior

"¿Cómo va a reaccionar México? Hay voces que desde ahora se alzan promoviendo la estrategia de conflicto, de confrontación y a veces, incluso, de insulto. Otras voces pronostican la sumisión vergonzosa”, dijo.

"México no habrá de optar por ninguna de esas puertas falsas, México va a actuar como lo ha hecho a lo largo de su historia diplomática: con dignidad y con inteligencia, abriendo las puertas del diálogo y con la negociación para defender los intereses de México y de los mexicanos”, subrayó el canciller.



En especial, Videgaray instruyó al embajador en Washington, Carlos Sada y a los 50 cónsules de México en los Estados Unidos a dejar en claro que los más de 11 millones de mexicanos que radican en el vecino país no son criminales, sino gente trabajadora que contribuye a la economía norteamericana.



"Quiero dejar claro y habremos de dejarlo claro en todo nuestro diálogo y en cualquier negociación: que esos millones de mexicanos que han emigrado para buscar trabajo, no son como se les ha descrito delincuentes, sino que son gente productiva, que representan, en la mayoría de los casos, lo mejor de México”, aseveró Videgaray.



De igual manera, el canciller valoró la permanencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) porque de dicho instrumento depende la relación comercial, la economía y el bienestar de millones de personas de ambos lados de la frontera. "A los mexicanos que trabajan allá y a los mexicanos que aquí dependen del Tratado de Libre Comercio para su empleo y el sustento de sus familias, a todos ellos habremos de defenderlos y protegerlos con energía, valor y vigor, porque ellos son resultado de una verdad objetiva: nuestras economías están indisolublemente vinculadas”, enfatizó Luis Videgaray.

En la reunión anual de embajadores y cónsules de México también se recibió en sesión privada a los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade; y de Economía, Ildefonso Guajardo.



