Relanzan el sello “Hecho en México”

Además, se anunciaron medidas para generar mayor competitividad económica en beneficio de las empresas nacionales y extranjeras.



México, resaltó el presidente Enrique Peña Nieto, promueve desde hace más de dos décadas un modelo de economía abierta.



“México en otras etapas de su historia ha estado a prueba y hemos asumido con audacia decisiones bien importantes cuando México decidió abrirse al mundo.



“(En aquel momento) había voces internas que decían o condenaban que eso eventualmente no sería justo, porque la verdad es que íbamos a enfrentarnos a grandes empresas, a empresas muy posicionadas, a empresarios ya muy posicionados, que difícilmente iba a ser para México posible alcanzarles en sus condiciones de competitividad, de capacidad de producir con la misma calidad y con mejores precios. “Y el tiempo dio la razón a la decisión que se tomó, que teníamos capacidad para abrirnos al mundo, de competir con los mejores y de ser mejores en el mundo”, sostuvo el mandatario.

DISTINTIVO



La campaña de actualización del sello “Hecho en México” busca volver a posicionar este distintivo como sinónimo de productos de calidad realizados en nuestro país frente a otros del extranjero. “Queremos que este sello ‘Hecho en México’ sea un signo de calidad y confianza para los consumidores dentro y fuera de nuestro país. Que cuando alguien vea en un producto el distintivo con el águila mexicana tenga la certeza de que está comprando un producto bien hecho y hecho en México”, enfatizó el Presidente.

Explicó que este sello “no significa distinguir si las empresas que lo realizan son nacionales o no. Lo importante es que esos productos están hechos por manos mexicanas, hechos con calidad, con un pedacito del corazón y del alma de cada mexicano que va en cada uno de los productos que se realizan en nuestro país”.



Puntualizó que “hoy hay que consumir lo mexicano, no sólo por serlo, sino porque son productos de calidad que compiten en los mercados y son la mejor opción para elegir”.



En la estrategia de impulso a la competitividad económica se prevé la creación de un Comité Nacional de Facilitación Comercial que atenderá los compromisos del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, como simplificación de la tarifa de comercio exterior en aproximadamente 40 por ciento.



También, el lanzamiento del portal único del comercio exterior que incluye herramientas digitales para facilitar los procesos a los empresarios.



Adicionalmente, la Cofemer iniciará un trabajo de simplificación de procesos regulatorios para que a partir del 1 de marzo las autoridades federales que pretendan emitir una nueva regulación, deberán eliminar previamente al menos otras dos.



