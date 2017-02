Relatan historias de fracaso en Fuckup Nights Zacatecas Daniel Torres

Wisho compartió con los presentes no sólo sus experiencias, sino una serie de imágenes con mucho sentido del humor. (David Castañeda)



Los emprendedores zacatecanos compartieron cómo las vivencias negativas también son parte del éxito. (David Castañeda) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







El locutor y empresario Edmundo Salazar fue el primero de los ponentes que contó su historia al público, en la que destacó que es necesario guiar nuestros más grandes potenciales a proyectos propios para lograr emprender.



También usó como referencia a Steve Jobs al usar una de sus frases más celebres: “Si no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos”.



El espectáculo continuó con la participación de Mauricio Delgado, mejor conocido como Wisho, quien es autor de los Wuishotoons y cartonista del Periódico Imagen.



El artista platicó a los asistentes que desde pequeño desarrolló un peculiar gusto por el dibujo y desde secundaria dibujaba a sus profesores en las libretas. Además, externó como los estándares sociales lo obligaron, por un tiempo, a dejar de lado lo que creía era solo un pasatiempo.



También compartió con los presentes la divertida anécdota de cuando en un examen de la licenciatura en Ciencias Ambientales dejó una respuesta incompleta y para llenar el espacio realizó una imagen; en respuesta, su profesor plasmó un “¡Jeje!” sobre la hoja.



Mauricio Delgado enriqueció su presentación con una serie de imágenes animadas que incluían mucho sentido del humor por las cuales se hizo acreedor de una calurosa ovación.



También participaron Geovanni Miramontes, director general de Look’s Zacatecas, y Miguel Bañuelos, fundador de la Academia de Artes Marciales Mizcoatl Díaz.



La organización del evento estuvo a cargo de andCo. Creative Coworking Studio, con Miguel Mier y Berenice Villagrana como responsables de la logística, todo esto con el apoyo de la Secretaría de Economía del Estado de Zacatecas.



Estas actividades se hacen cada segundo jueves del mes con el objetivo de que personas emprendedoras relaten sus vivencias, generalmente malas, y cómo eso ha contribuido a su crecimiento.



