Relleno sanitario, sin espacio en menos de cuatro meses Noé Marín

Los residuos son separados por más de 60 hombres y mujeres pepenadoras (Ma. del Refugio Gamboa )



En un kilómetro a la redonda del basurero hay cerros cubiertos con bolsas de plástico (Ma. del Refugio Gamboa )







Ante el aumento en la generación de basura en la zona, Imagen acudió al basurero que administra la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario (Jioresa) para verificar las condiciones en las que se encuentra el espacio y la capacidad que tiene.



En un kilómetro a la redonda del basurero hay cerros cubiertos con bolsas de plástico y hay personas tirando escombro a las orillas del camino con el consentimiento de los trabajadores de limpia.



La única celda con la que actualmente cuenta el relleno sanitario para colocar la basura es ya un cerro de más de 20 metros de alto al que de manera constante llegan camiones con residuos que son separados por más de 60 hombres y mujeres pepenadoras.



Fernando Aguilera Ortiz, coordinador operativo del relleno sanitario de la Jioresa, aseguró el basurero se encuentra por encima del 90% de su capacidad.



“Se reciben cerca de 300 mil toneladas de basura diarias entre Guadalupe y Zacatecas; estamos en lo último de la primera celda. Ya se llenó un poco más del 90% y estamos viendo qué sigue”, dijo.



Señaló que diariamente reciben hasta 300 toneladas de basura, 120 de la capital y 150 de Guadalupe, lo que representa un problema colocarla pues es poco el espacio que queda por administrar.



Aseguró que la primera celda se terminará de llenar a más tardar en tres meses por lo que se presentó un proyecto para construir la segunda etapa que contempla otra celda con la misma capacidad: cinco años.



Señaló que, aunque el basurero tiene cinco hectáreas para la habilitación de celdas, el problema son los recursos, ya que apenas se están gestionando los que se necesitan para comenzar la segunda etapa.



“Si se aceleran los trabajos de día y noche y teniendo los recursos, el proyecto tardaría cuatro meses, pero apenas se están realizando los trabajos de gestión”, dijo.



Advirtió que, a partir de mayo, el basurero se podría quedar sin espacios para depositar los residuos, ya que la habilitación de la segunda celda tardará alrededor de cuatro meses y aún no hay fecha para comenzar los trabajos de construcción.



Añadió que, en caso de que proyecto no se realice en los próximos meses, se buscarán estrategias para colocar la basura en la misma celda, sin embargo, no durará mucho tiempo, ya que se excedería su capacidad.



Finalmente dijo que, aunque la prioridad es habilitar la nueva celda, se buscará controlar el desborde de la basura hacia los alrededores; sin embargo, el rebasar la capacidad del basurero, podría representar un obstáculo para lograrlo.





