Remedios para todos los males

Gregorio López, grabado del siglo 18. Colección: Crónica del Estado de Zacatecas. (Cortesía) Gregorio López es un personaje legendario y enigmático. Con el paso del tiempo se le han atribuido un gran número de características que lo convierten en un ser peculiar y digno de ser estudiado a fondo.



Hoy lo recordamos porque el próximo 20 de julio se cumplirá un aniversario de su muerte, y su vida está vinculada con la historia de Zacatecas. Veamos de qué manera.



Gregorio López nace en Madrid en el año de 1542. Hasta fechas recientes se creyó que era hijo del rey Felipe II de España y se le atribuyó ser el príncipe don Carlos, hijo del mencionado monarca. A la edad de 20 años se embarca hacia el Nuevo Mundo. Llega a Veracruz y luego se traslada a la Ciudad de México donde permanece poco tiempo.



Más tarde se dirige a la ciudad de Zacatecas, donde presencia un hecho violento y decide retirarse a un sitio al que se le conocía con el nombre de Atemajaque, ubicado en el actual municipio de Villanueva.Ahí construye una ermita que por tradición se le conoce como la primera de América, por haber sido construida por el denominado primer ermitaño del continente.



Después de peregrinar por varios lugares de la Nueva España, finalmente se asienta en Santa Fe, un poblado próximo a la Ciudad de México. En este lo sorprende la muerte el sábado 20 de julio de 1596, al mediodía.



Sus restos reposan en la capilla del Santo Cristo de la Catedral Metropolitana de la capital del país. En ese sitio aún puede observarse una lápida que tiene inscrito el nombre del personaje.



Se ha hablado mucho del amplio conocimiento que tenía Gregorio López sobre los más diversos campos del saber humano, a los que tuvo acceso de manera autodidacta, según lo consignan algunos de sus biógrafos.



Derivado de ello, escribió y fueron publicadas algunas obras después de su muerte, entre ellas, Tesoros de la medicina…, cuyo principal motivo en escribirlas fue, a mi ver, el ejercicio de la caridad en tan misericordioso socorro, según lo refiere el doctor Matías de Salcedo y Mariaca en el prólogo que él escribe en la obra mencionada.



El libro está integrado por la portada, el prólogo del doctor Salcedo, una lista alfabética de hierbas que pueden servir para curar, una segunda lista que contiene los nombres de hierbas y las enfermedades que combaten, un “índice de algunos remedios, para diferentes males y achaques, que están puestos, entre otros, fuera de la orden del abecedario, en que se especifican enfermedades, y sus curaciones”.



Y finalmente viene la parte principal y que ocupa poco más de 100 páginas, problemas o enfermedades con los respectivos remedios y recetas. A continuación voy a mencionar algunos de ellos:



El primer problema que aparece en esta parte del libro es el piquete de abejas o de avispas porque ambas palabras comienzan con la letra “A”. Gregorio López sugiere varias opciones para contrarrestarlo: Beber el cocimiento de simiente de malvavisco en vinagre o vino; poner boñiga fresca de buey en la picadura; beber el cocimiento de piciere; aplicar hojas de berros sobre la frente o las sienes, o sencillamente colocar lodo sobre la picadura.



Para curar el Ahipo o el hipo, Gregorio propone: “Dígase al paciente alguna cosa de admiración o espanto súbito”, en otras palabras, hay que asustar al enfermo de manera verbal o con otro recurso que se deja a la imaginación de quien la haga de curandero.



Si no se quiere espantar a la persona que traiga hipo, entonces se puede recurrir a otras alternativas, tales como ingerir un poco de anís, vino o agua, o colocarle una ventosa en el estómago.



Si la causa del hipo es por una tremenda purgada, entonces hay que darle al paciente un caldo de ave con yemas de huevos y unos granos de almaciga. También funcionaría si le cuelgan al cuello unos corales, siempre y cuando estos toquen el estómago. Pero hay que tener mucho cuidado con el enfermo si la causa del problema es una empachada. En este caso no hay que poner ventosa, sino darle a beber jugo de agraz o de granada.



Para las personas que padecían de “Aire corrupto”, o sea, para aquellos individuos que además de pedorros exhalan gases muy desagradables al olfato, Gregorio les proponía una receta muy fácil: Hay que cortar rábanos, siempre y cuando sea en rebanadas muy delgadas. Se les echa en vinagre fuerte durante toda la noche y por la mañana se ingieren en ayunas.



Y palabras más, palabras menos, Gregorio dice al final que con este remedio los pedos serán historia… cosa del pasado.



Lo que de plano si nos dejó perplejos fue el recetario para curar la picadura de alacrán. Gregorio aporta diversas opciones, desde las más sencillas hasta otras bastante complicadas y… extremas: Beber agua, colocar un pedazo de rábano mojado, beber la contrahierba con agua, “Poner sobre la picadura, cuan cerca pudiere, una braza de lumbre, y tenerla un rato”; “Beber estiércol de hombre, deshecho en agua”, matar el alacrán y colocarlo encima de la picadura, atrapar un ratón y abrirlo en canal para luego ponerlo sobre la picadura.



Así que las víctimas de los alacranes tenían remedios para escoger, según el gusto o la disponibilidad de la materia prima.



Para los pacientes que tenían aliento corrupto se les sugería lo siguiente: Tomar jugo de membrillo crudo, enjuagarse la boca con un cocimiento hecho a base de jugo de sidra cocido, “Hace suave el aliento”.



Semejante efecto causa si la persona mastica lináloe, anís tostado, cominos, raíz de lirio, hinojo o mirra, en ayunas y antes de acostarse. También resulta efectivo el cocimiento del perejil con todo y sus raíces que deberá beberse todo el día. En un caso extremo hay que “Beber orines en ayunas”.



Esto es sólo una pequeña muestra de una gran cantidad de enfermedades y problemas que aquejaban a la gente de la época virreinal, así como de los respectivos remedios que proponía Gregorio López, a base de medicina naturista. Lo interesante del asunto es que en su obra rescata la diversidad de la flora que se conocía en aquella época, así como las enfermedades y sus respectivos nombres de esos tiempos.

*Cronista de Zacatecas



