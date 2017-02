Remueven a maestro que abusaba de sus alumnos Redacción

“Es un caso lamentable, llegamos al punto en el que los padres de familia no querían enviar a los menores a estudiar, por el temor a que se convirtieran en nuevas víctimas de este depredador sexual”, dijo una persona cercana a los padres de familia.



El profesor, cuyo nombre no ha sido revelado, por estar sujeto a proceso, tenía antecedentes en otras escuelas, pues fue cambiado por las autoridades de dos planteles más.



El historial de quejas por el comportamiento inapropiado comenzó en la escuela Emiliano Zapata, de la colonia Tierra y Libertad, ahí las múltiples denuncias en su contra originaron que las autoridades decidieran enviarlo a otro plantel.



Posteriormente y tras librar ser expulsado como maestro, fue enviado a una escuela en Martínez Domínguez, lugar en el que se repitieron los hechos y por consiguiente las quejas de los padres.



Increíblemente las autoridades le dieron una tercera oportunidad y lo reubicaron en la escuela Felipe Ángeles, en este plantel ubicado en Guadalupe los padres de familia no toleraron el comportamiento del docente y se manifestaron con los directivos de la institución.



Contrario a lo que sucedió con las anteriores autoridades de la Secretaría de Educación, en esta ocasión se tomaron cartas en el asunto y este viernes fue separado del grupo.



La investigación se desarrollará a partir de la próxima semana y además del despido se podrían tomar otras decisiones, entre las que no se descarta una denuncia ante la Procuraduría estatal por parte de los propios alumnos y padres de familia.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Un docente de la escuela Felipe Ángeles, de Guadalupe, fue retirado de su grupo y sujeto a una investigación, luego de que padres de familia lo acusaran de abusar sexualmente de sus hijos.

