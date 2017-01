Renegociación del TLC, sólo si es a favor de México: Videgaray Excélsior

En entrevista televisiva, el canciller mexicano manifestó que la postura diplomática de México será negociar a nivel institucional con el gobierno estadunidense para evitar que se produzca incertidumbre en los diversos ámbitos de la relación bilateral. "El Tratado de Libre Comercio no está muerto, pero se pueden renegociar algunos elementos a favor de México”, sostuvo.

Manifestó que el movimiento de las inversiones de ensambladoras que pretendían instalarse en México es una muestra de la necesidad que existe de agilizar los procesos de negociación con el país vecino para despejar la incertidumbre.



Lo importante, será ver cuáles son los resultados de una negociación, Trump aún no es presidente, vamos a una negociación donde se despejen todas esas incógnitas, una negociación clara, abierta, transparente con el gobierno de Estados Unidos, donde se analicen todos los términos que establezcan la relación”, indicó.



Asimismo, refirió que México cuenta con una postura irreconciliable en torno a la construcción de un muro en la frontera, tema en el que advirtió que no será dará marcha atrás.



No hay manera de que México pague el muro, pues es un tema de dignidad y soberanía nacional”, enfatizó el canciller. "En la relación entre dos países vecinos hay muchos temas que se pueden negociar, platicar, incluyendo toda la relación comercial, pero hay temas que van en contra de la dignidad de un pueblo, que atentan de manera flagrante contra la soberanía nacional, y en esos temas no vamos a transigir. Y este es uno de ellos", acotó.

Videgaray Caso consideró que, la relación bilateral tendrá una buena oportunidad de definirse hacia un sentido positivo debido a que durante la visita de Donald Trump a México, hubo oportunidad de construir bases sólidas.



"Gracias a ese diálogo que hubo entre el Presidente y el candidato (ahora, presidente electo), nos da elementos para construir las bases de esta relación”, expuso.



