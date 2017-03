Renombrado pintor inglés Howard Hodgkin muere a los 84 años AP

Hodgkin murió serenamente el jueves en un hospital en Londres, informó el grupo de museos Tate.



Nacido en la capital inglesa en 1932, Hodgkin fue evacuado a Estados Unidos cuando niño durante la Segunda Guerra Mundial. A su regreso a Gran Bretaña, estudió en la Escuela de Arte Camberwell y la Academia de Arte Bath, donde luego pasó a enseñar.



Su obra se ha exhibido alrededor del mundo en exposiciones individuales que incluyen grandes retrospectivas en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, la Galería Nacional de Arte Moderno en Escocia y el Tate Britain en Londres.



Muchas de sus coloridas pinturas se inspiraron en los paisajes de India, que Hodgkin visitó en muchas ocasiones. El director del Tate, Nicholas Serota, dijo que los cuadros de Hodgkin "irradian las emociones de la vida: amor, ira, vanidad, belleza y compañerismo".



"Howard Hodgkin fue uno de los grandes artistas y coloristas de su generación", señaló Serota.



Hodgkin ganó el Premio Turner en 1985 y fue nombrado caballero por la reina Isabel II en 1992, pero pese a sus muchos reconocimientos, el artista dijo el año pasado al diario Daily Telegraph que no se consideraba a sí mismo un éxito.



"Es una ocupación muy solitaria la de un pintor, no se la recomendaría a nadie", expresó. "Ser muy conocido o tener muchas exhibiciones no tiene nada que ver con ser un artista; esas cosas son solo casualidad".



Una muestra de retratos de Hodgkin abre este mes en la Galería Nacional del Retrato británica.



