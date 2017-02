Renuncia el candidato de Trump a secretario del ejército AP

El secretario de Defensa, Jim Mattis, expresó su decepción en un comunicado del Pentágono pero dijo comprender y respetar la decisión de Viola. Mattis recomendará pronto otro candidato a Trump, señaló el comunicado.



Un miembro del gobierno de Trump confirmó por la noche que Viola había renunciado. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar de forma pública sobre el tema.



Viola dijo en un comunicado que se sentía "profundamente honrado" por la candidatura, pero alegó su incapacidad para superar el proceso de confirmación y las normas del Departamento de Defensa sobre negocios familiares, según The Military Times.



Viola ha fundado varios negocios, incluida la firma de operaciones financieras electrónicas Virtu Financial. También es el propietario de un equipo de la National Hockey League, los Panthers de Florida, y fue presidente de la Bolsa Mercantil de Nueva York.



El empresario se graduó en West Point en 1977, recibió instrucción como oficial de infantería y sirvió en la 101ra División Aerotransportada. En 2003 fundó y ayudó a financiar el Centro de Lucha contra el Terrorismo en West Point.



