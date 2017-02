Repararán las ambulancias de Protección Civil Silvia Vanegas

El comandante de la corporación, Juan Carlos Jiménez, anunció que pronto se podrá apoyar a la población con el servicio de ambulancias.



Actualmente no se tiene ninguna ambulancia en funcionamiento, pues dos vehículos de este tipo están en reparación. Para prestar servicio a la población, la corporación de rescate se apoya con la Dirección de Seguridad Pública (DSP) y con grupos voluntarios de rescatistas que sí disponen de dichas unidades.



El funcionario aseguró que el presidente municipal, Fernando Uc Jacobo, autorizó la reparación, pero no se sabe cuándo estarán listas.



En total se autorizó la reparación de una ambulancia y dos camionetas que son con las que se desplazan para atender llamados y de requerirse se solicitan la ambulancia.



Explicó que en la actualidad se cuenta con un personal de nueve personas y se realizan dos guardias de tres personas y una de dos, para dar la atención y a pesar de la falta de vehículos se continúa trabajando de forma normal.



