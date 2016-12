Reportan 387 accidentes durante este año Karla Padilla

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Archivo)



Francisco Hernández Dávila, titular del departamento de hechos de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad, informó que es Fresnillo el municipio que actualmente registra mayores incidencias viales relacionadas con el uso de motocicletas.



Atribuyó esta condición a la tipografía urbana de dicha ciudad, ya que la estructura de sus calles y avenidas propicia un desplazamiento más amplio, que de no respetarse genera accidentes sobre todo en los cruces de semáforo.



En el caso de la capital, dijo, en lo que va de diciembre se han presentado cinco accidentes relacionados con no alternar el paso vehicular y no respetar el espacio físico de circulación, de los cuales resultaron tres lesionados y no hubo pérdidas mayores, aunque este domingo un motociclista murió en Fresnillo.



Hernández detalló que quienes conducen esos vehículos suelen evadir la normatividad al no respetar el espacio entre unidades ni el límite de velocidad, además que dijo, no todos cuentan con la pericia para realizar las maniobras requeridas.



Aunque la Dirección de Tránsito no tiene una plena identificación de motocicletas repartidoras y de uso común, Hernández refirió que en ocasiones diversas empresas contratan a personal sin la experiencia necesaria para conducir, por lo que muchos de los incidentes se relacionan con esa situación.



Asimismo, la demanda en la expedición de licencias de conducir es baja siendo que por semana son entregadas un promedio de 10, por lo que hay una cantidad importante de conductores sin documentos oficiales.



Supervisar el estado de la motocicleta, conducir según el reglamento de tránsito y no mezclar su uso con alcohol, son las principales recomendaciones de Tránsito para prevenir algún accidente.



notasimagen@gmail.com A pocos días de concluir el 2016, la Dirección de Tránsito tiene un registro de 387 accidentes viales, cifra que se mantuvo respecto al año pasado no obstante el crecimiento urbano de la zona metropolitana.Francisco Hernández Dávila, titular del departamento de hechos de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad, informó que es Fresnillo el municipio que actualmente registra mayores incidencias viales relacionadas con el uso de motocicletas.Atribuyó esta condición a la tipografía urbana de dicha ciudad, ya que la estructura de sus calles y avenidas propicia un desplazamiento más amplio, que de no respetarse genera accidentes sobre todo en los cruces de semáforo.En el caso de la capital, dijo, en lo que va de diciembre se han presentado cinco accidentes relacionados con no alternar el paso vehicular y no respetar el espacio físico de circulación, de los cuales resultaron tres lesionados y no hubo pérdidas mayores, aunque este domingo un motociclista murió en Fresnillo.Hernández detalló que quienes conducen esos vehículos suelen evadir la normatividad al no respetar el espacio entre unidades ni el límite de velocidad, además que dijo, no todos cuentan con la pericia para realizar las maniobras requeridas.Aunque la Dirección de Tránsito no tiene una plena identificación de motocicletas repartidoras y de uso común, Hernández refirió que en ocasiones diversas empresas contratan a personal sin la experiencia necesaria para conducir, por lo que muchos de los incidentes se relacionan con esa situación.Asimismo, la demanda en la expedición de licencias de conducir es baja siendo que por semana son entregadas un promedio de 10, por lo que hay una cantidad importante de conductores sin documentos oficiales.Supervisar el estado de la motocicleta, conducir según el reglamento de tránsito y no mezclar su uso con alcohol, son las principales recomendaciones de Tránsito para prevenir algún accidente. Agregar a favoritos accidente vial

motociclista

tránsito

seguridad