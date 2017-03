Reportan al mes 280 casos de infecciones respiratorias Noé Marín

El coordinador del área de Salud Pública en la Delegación agregó que por mes se registran al menos 280 casos, principalmente en los rangos de edad de menores de cinco años y mayores de 50 años, grupos considerados como más vulnerables dentro de la población.



“Ahorita estamos todavía con la campaña invernal y junto con la Semana Nacional de Salud se refuerza en los menores de cinco años con vacuna pentavalente para prevenir, ya que podrían producir neumonía de no atenderse de una manera adecuada”, destacó el especialista.



Los cambios bruscos de temperatura son los mayores predisponentes, además de malos hábitos como el no cubrir nariz y boca al salir temprano o por la tarde o noche cuando la temperatura comienza a descender.



No tomar vitamina C de los cítricos, que son necesarios y suficientes para ayudar a reforzar defensas, así como no beber suficiente agua puede generar más probabilidades de infecciones respiratorias.



Como principal recomendación para evitar que una infección respiratoria aguda pueda complicarse, es la atención inmediata y seguir al pie de la letra los cuidados indicados por su médico familiar.



Será hasta el 31 de marzo cuando se continúen aplicando las vacunas contra la influenza, por lo que quien así lo decida puede acudir a solicitarlo antes de esta fecha.



El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas refuerza actividades con el fin de exhortar a la población a tomar las medidas necesarias para reducir padecimientos, dentro de los que destacan las infecciones respiratorias agudas, según se informó en un comunicado de la dependencia federal.



