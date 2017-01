Reportan ataque a Fiscalía de Quintana Roo en Cancún Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Los primeros informes señalan que un comando integrado por al menos 10 pistoleros realizó detonaciones con arma de fuego en lugar. Los sujetos viajaban en motocicletas. Hasta el momento no hay información oficial que confirme si hay personas lesionadas o víctimas mortales, pero la zona se encuentra acordonada.



Elementos ministeriales repelieron la agresión. Ante los hechos fue activado por las autoridades el Código Rojo en la entidad.



Los primeros informes señalan que un comando integrado por al menos 10 pistoleros realizó detonaciones con arma de fuego en lugar. Los sujetos viajaban en motocicletas.



Hasta el momento no hay información oficial que confirme si hay personas lesionadas o víctimas mortales, pero la zona se encuentra acordonada.



elpais@imagenzac.com.mx CANCÚN, Q.ROO.- A un día de la balacera en el bar Blue Parrot en Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad en Quintana Roo, esta tarde se reportó un ataque de personas armadas contra la Fiscalía General del Estado, que se encuentra ubicada entre la Avenida Xcaret y Kabah, en Cancún.Elementos ministeriales repelieron la agresión. Ante los hechos fue activado por las autoridades el Código Rojo en la entidad.Los primeros informes señalan que un comando integrado por al menos 10 pistoleros realizó detonaciones con arma de fuego en lugar. Los sujetos viajaban en motocicletas.Hasta el momento no hay información oficial que confirme si hay personas lesionadas o víctimas mortales, pero la zona se encuentra acordonada. Agregar a favoritos cancún

ataque

fiscalía

quintana roo