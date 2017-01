Estudiante dispara a compañeros y maestra en colegio de Nuevo León AP

De acuerdo al último informe, dos estudiantes y una maestra del Colegio Americano del Noreste resultaron lesionados; el agresor tendría 16 años de edad



El vocero de Seguridad Pública del estado norteño de Nuevo León, Aldo Fasci, dijo que cuatro de las víctimas, incluido el agresor, tenían heridas en la cabeza y su estado era extremadamente grave.



Fasci dijo que un video de la escuela mostró al alumno de secundaria dispararle a la docente de 24 años, a dos alumnos de 14 en la cabeza y a otro de 15 en el brazo. Luego apuntó contra varios compañeros y finalmente se disparó a la cabeza.



El vocero dijo que eso nunca había ocurrido en Nuevo León.



"Es producto de la situación que se está viviendo en todas partes. Los niños tienen acceso a internet, a este tipo de cosas que han sucedido en otros países y pues no tenemos otra cosa más que lamentarlo", dijo.



El sitio de internet de la Escuela Americana del Noreste dice que brinda educación bilingüe a estudiantes de preescolar hasta el noveno grado.



Fasci dijo que el joven traía el arma desde su casa. No estaba claro cómo pudo introducir la pistola calibre 22 en la escuela. México tenía antes un programa para revisar las mochilas en las entradas a las escuelas pero en muchos lugares ha caído en desuso.



"Por algo se revisaban las mochilas", dijo Fasci. "Creo que vamos a tener que volverlo a hacer", afirmó.



México prácticamente no ha conocido la ola de tiroteos en las escuelas que afecta a Estados Unidos. En uno de los escasos incidentes previos, un estudiante de 13 años hirió de gravedad a una compañera de 12 en una escuela de Ciudad de México en 2004 al dispararle a la cabeza.



Durante la guerra contra el narcotráfico entre 2008 y 2011 las escuelas en el norte de México consideraban mucho más grave la amenaza de que balas perdidas de los enfrentamientos callejeros entre bandas entraran a las aulas. Algunas escuelas realizaban prácticas defensivas ante esa posibilidad.



