Reportan nacimiento de bebé con dos cabezas en Ciudad Juárez

A través de un video difundido en redes sociales, se ven las dos cabecitas unidas en un mismo cuerpo



Hasta el momento, el IMSS no ha dado mayores datos sobre el nacimiento de los siameses, ni del sexo ni de su estado de salud.



En el video se aprecia a un cuerpo con dos cabezas, vivo y en movimiento, el cual es sostenido en brazos por un adulto no identificado.



El video fue subido a internet por el sitio "La red noticias Juárez", de apenas 5 segundos, titulado como "nace bebé con 2 cabezas" , publicado el 6 de enero del 2017.



CIUDAD JUÁREZ, Chih.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó el nacimiento de un bebé con dos cabezas en un mismo cuerpo o siameses, luego que un video sobre el hecho fue subido a las redes de internet, al parecer por sus familiares.Hasta el momento, el IMSS no ha dado mayores datos sobre el nacimiento de los siameses, ni del sexo ni de su estado de salud.En el video se aprecia a un cuerpo con dos cabezas, vivo y en movimiento, el cual es sostenido en brazos por un adulto no identificado.El video fue subido a internet por el sitio "La red noticias Juárez", de apenas 5 segundos, titulado como "nace bebé con 2 cabezas" , publicado el 6 de enero del 2017.

