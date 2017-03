Representante de José José aclara el estado de salud del cantante Excélsior

Para evitar conjeturas, su representante Laura Núñez, salió a hablar con diferentes medios para aclarar la situación de su padre.

"Sí está internado, pero sin problemas gracias a Dios. Todavía no nos dan resultados viernes o lunes, ya definitivos todos.



Le están haciendo todo, desde la uña del dedo gordo hasta el pelo. Son estudios que siempre se ha hecho de rutina, a José ya saben que desde hace cuatro años lo vemos delgadito y es verdad, pero está bien, ha trabajado, hicimos el Metropolitan, hicimos la Arena Ciudad de México.



Gracias a todos, ya después les daré mi conferencia, pero ya teniendo resultados".

Después aclaró los rumores sobre el tumor cancerígeno, donde aclaró que no hay ningunos resultados sobre ese tema.



El Príncipe de la Canción, como es conocido José Rómulo Sosa Ortiz, viajó de Miami, donde radica, a la Ciudad de México, para hacerse un chequeo médico en su tratamiento de diabetes tipo 2 que padece desde hace más 20 años y se difundió que le habría aparecido un tumor que aún no se sabe si es cancerígeno.



El pasado viernes José José desmitió que estuviera grave y hasta explicó que lleva dos décadas de acudir a este centro médico, una vez al año, para realizarse un examen completo.



