Republicanos en México reconocen 'inevitable' negociación del TLC

Exfuncionarios, empresarios y consultores comparten que el acuerdo comercial debe ser replanteado; piden no tomar muy 'literal' los comentarios de Trump



Trump asume la Presidencia de EU el 20 de enero.



CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Es inevitable la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y desde el próximo viernes, se deberán ir sentando las bases para un cabildeo y discusión prolongada a la cual deberán integrarse empresarios y autoridades mexicanas, así comorepublicanos y demócratas.Así lo reconocieron Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México y candidato a embajador estadunidense en nuestro país; Marco Antonio Ortiz Mena, negociador mexicano del TLCAN en 1994; Ariel Moutsatsos, ex vocero de la embajada de México en Estados Unidos; Sergio Gómez Lara, consultor comercial y Juan de Dios Vázquez, representante demócrata en México.En el marco del panel New Challengers, News Oportunities, organizado por la American Society of México, indicaron que a Donald Trump no se le debe tomar de manera "literal" en sus comentarios, pero éstos sí deben ser tomados"seriamente", por lo que es necesario entender que el TLCAN sí deberá ser renegociado. Donald Trump sí se va a sentar a la mesa a renegociar el TLC, y no necesariamente debe ser una renegociación negativa para México", dijo Larry Rubin. Asimismo, informó que acompañará al presidente electo de Estados Unidos en su toma de protesta el próximo viernes en El Capitolio en Washington.En este sentido, el exvocero de la Embajada de México en Estados Unidos, Ariel Moutsatsos, señaló que los empresarios mexicanos deben tener un rol más proactivo en la renegociación del TLCAN y no tenerle miedo a Donald Trump, sino entenderlo.

