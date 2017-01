​Republicanos logran avances para revertir 'Obamacare' AP

El resultado atrae la atención para ver si los republicanos y Donald Trump pueden cumplir sus repetidas promesas de no sólo eliminar dicha medida, sino reemplazarla con otro proyecto.



En una muestra de la disposición del Partido Republicano a lanzarse a una batalla decisiva pero riesgosa, la Cámara de Representantes utilizó una votación nominal con 227 sufragios a favor y 198 en contra para aprobar un presupuesto que les impide a los demócratas del Senado descarrilar un proyecto de ley futuro, hasta ahora no escrito, que anularía y daría nueva forma a la histórica ley de Obama promulgada en 2010. El presupuesto, que obtuvo la aprobación del Senado horas antes el jueves, no requiere la firma del presidente.



"¡La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud 'Inasequible' pronto será historia!", tuiteó Trump el viernes en una crítica al nombre de la legislación. El magnate asumirá la presidencia del país el próximo viernes.



Pero el verdadero trabajo se avecina en los próximos meses, a medida que el nuevo gobierno y los republicanos en el Congreso redacten una legislación vinculante para revocar gran parte de la ley de seguros de gastos médicos y reemplazarla con una versión republicana. Los miembros del partido aún tienen divisiones internas sobre cómo sería, aunque propuestas republicanas anteriores han eliminado gran parte de los gastos federales en la ley actual y han disminuido los requisitos para contar con cobertura, al tiempo que se apoyan más en concesiones fiscales y en permitir que los estados tomen decisiones al respecto.



