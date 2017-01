Requiere el Centro Cultural Toma de Zacatecas una inversión adicional de $80 millones Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Hasta el momento el Centro lleva dos etapas; falta la tercera. (Archivo)



Por ahora falta la tercera etapa del proyecto y se espera que las instalaciones puedan usarse en febrero, pero solo se podrán realizar “ciertas presentaciones”.



Manuel Silva Almaraz, titular de la Subsecretaría de Obras Públicas de Sinfra, explicó que inicialmente la obra fue dividida en dos etapas: la primera requirió de 240 millones de pesos para la construcción de la mayor parte del centro y “ya fue entregada”.



​La segunda contemplación una aplicación de 90 millones de pesos y sería entregada en febrero.



Sin embargo, una tercera etapa requerirá 80 millones de pesos más. Silva Almaraz explicó que la segunda etapa contempló sanar los desperfectos en la impermeabilización del inmueble y la construcción de una sala principal con acabados de aislamiento acústico, un sistema de butacas, escaleras y elevadores. “Hubo una intervención direccionada; los 250 millones de pesos hablaron de la estructura toda del centro cultural y los 90 millones están con un direccionamiento para terminar la sala principal”, dijo. Silva comentó que el evento de inauguración del anterior sexenio fue solo para dar constancia de la situación de la obra, pero no eso no significó que la construcción del inmueble se hubiera completado, “no fue una entrega de obra oficial”.



El subsecretario de Obras Públicas argumentó que la inversión adicional de 80 millones de pesos se necesita para completar la obra, ya que no tiene las condiciones necesarias para realizar presentaciones teatrales y algunos espacios no están habilitados. “Se requiere una inversión adicional para la mecánica teatral y habilitar los espacios adicionales con los que ya cuenta la estructura principal del centro cultural”, dijo. El funcionario refirió que, pese a que el proyecto contempló las áreas para galerías y una escuela de música, no hay un recurso asignado en el presupuesto del 2017 para su elaboración y, en caso de realizarse, sería a través de gestiones extraordinarias.



Según manifestó, si el inmueble se queda con la inversión de 330 millones y no de 410 millones de pesos, se tendrán limitaciones en su uso y la sala no tendrá “mecánica teatral”.



capitalimagen@gmail.com ZACATECAS.- El Centro Cultural Toma de Zacatecas necesitará una inversión adicional de 80 millones de pesos.Por ahora falta la tercera etapa del proyecto y se espera que las instalaciones puedan usarse en febrero, pero solo se podrán realizar “ciertas presentaciones”., titular de la Subsecretaría de Obras Públicas de Sinfra, explicó que inicialmente la obra fue dividida en dos etapas: la primera requirió de 240 millones de pesos para la construcción de la mayor parte del centro y “ya fue entregada”.​La segunda contemplación una aplicación de 90 millones de pesos y sería entregada en febrero.Sin embargo, una tercera etapa requerirá 80 millones de pesos más. Silva Almaraz explicó que la segunda etapa contempló sanar los desperfectos en la impermeabilización del inmueble y la construcción de una sala principal con acabados de aislamiento acústico, un sistema de butacas, escaleras y elevadores.Silva comentó que el evento de inauguración del anterior sexenio fue solo para dar constancia de la situación de la obra, pero no eso no significó que la construcción del inmueble se hubiera completado, “no fue una entrega de obra oficial”.El subsecretario de Obras Públicas argumentó que la inversión adicional de 80 millones de pesos se necesita para completar la obra, ya que no tiene las condiciones necesarias para realizar presentaciones teatrales y algunos espacios no están habilitados.El funcionario refirió que, pese a que el proyecto contempló las áreas para galerías y una escuela de música, no hay un recurso asignado en el presupuesto del 2017 para su elaboración y, en caso de realizarse, sería a través de gestiones extraordinarias.Según manifestó, si el inmueble se queda con la inversión de 330 millones y no de 410 millones de pesos, se tendrán limitaciones en su uso y la sala no tendrá “mecánica teatral”. Agregar a favoritos zacatecas

centro cultural toma de zacatecas

inversión

manuel silva