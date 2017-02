Requiereel Rastro TIF $4 millones Marcela Espino

El gobierno local retomará el trabajo con carnicerías y establecimientos que ofrezcan cárnicos a la venta para promover la compra del producto procesado en el inmueble Tipo Inspección Federal (TIF).



Este lunes, autoridades municipales y representantes de la Unión de Tablajeros sostuvieron una reunión de trabajo con respecto al rastro.



Carlos Hernández Magallanes, director de Servicios, explicó que tienen varias observaciones en el funcionamiento del inmueble y se comprometieron a solucionarlas a la brevedad.



Consideró que las más urgentes son resolver el traslado de la carne a los establecimientos y la reparación del sistema de las cámaras de refrigeración.



Sin embargo, aseguró que no existe un riesgo en la salud de los consumidores, derivado del manejo de la carne en el inmueble ni en su reparto con los expendedores.



Afirmó que se elabora un reglamento interno para las instalaciones y se resolvieron situaciones de indisciplina del personal, como parte de las observaciones que trabajadores de la dirección realizaron al tomar el cargo.



De igual manera, se valoró la manera en qué se trabaja el sistema de refrigeración que se colocó con materiales no óptimos y que actualmente tiene dificultades, pues hay fugas de gas refrigerante.



El funcionario municipal expuso que pese a estas observaciones, se hace lo posible porque los productos sean de calidad y los consumidores tengan certeza de que no hay riesgo para ellos.



Dijo que dicho presupuesto que es necesario para que se labore con ganancias se gestiona ante las instancias que corresponde por parte de la administración municipal.



Solicitó paciencia a los introductores y demás implicados en este sector productivo, pues se prevé que en poco tiempo haya resultados favorables.



