Rescata la PROFEPA águila que ingresó a un local en Guadalupe David Vega

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



La tarde del miércoles los mecánicos de un taller ubicado en la colonia Lomas de Bracho, reportaron a las autoridades la presencia de un ave de gran tamaño en el interior del local, el cual se le dificultaba desplazarse y no podía emprender el vuelo de nueva cuenta.



Al lugar acudió personal de Protección Civil Municipal, quienes se percataron que se trataba de un águila Caracara, misma que al parecer estaba herida de una ala y una pata, por lo que no podía salir volando libremente.



Por fortuna el salvaje animal, no opuso resistencia y pudo ser rescatado del sitio y después fue asegurado en la base de dicha corporación en espera de que se haga cargo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y Unidad de Manejo de Vida Silvestre (UMA).



david.vega@imagenzac.com.mx GUADALUPE.- Los trabajadores de un taller mecánico se dieron tremenda sorpresa cuando de la nada ingresó a su lugar de labores un enorme águila, la cual, en su descenso se lastimó una ala y una de sus patas.La tarde del miércoles los mecánicos de un taller ubicado en la colonia Lomas de Bracho, reportaron a las autoridades la presencia de un ave de gran tamaño en el interior del local, el cual se le dificultaba desplazarse y no podía emprender el vuelo de nueva cuenta.Al lugar acudió personal de Protección Civil Municipal, quienes se percataron que se trataba de un águila Caracara, misma que al parecer estaba herida de una ala y una pata, por lo que no podía salir volando libremente.Por fortuna el salvaje animal, no opuso resistencia y pudo ser rescatado del sitio y después fue asegurado en la base de dicha corporación en espera de que se haga cargo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y Unidad de Manejo de Vida Silvestre (UMA). Agregar a favoritos profepa

águila

guadalupe

rescate