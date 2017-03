Resentirá la Canacozac la semana que le recortaron al festival cultural Karla Padilla

“Lo vemos como algo negativo, no creemos que sea positivo por ningún lado dado que tenemos que el turista, sobre todo si es extranjero, programa sus vacaciones a lo mejor hasta cinco meses antes”.

“Entonces es factible que ese turismo venga y se encuentre con que ya no hay evento cultural en semana de Pascua”, dijo.

Aunque refirió que indudablemente habrá flujo de turistas, podría afectarse el ingreso percibido por los comerciantes ya que en los 15 días del festival se concentraba una cantidad importante de gente que favorecía con sus compras tanto a los establecidos como a los ambulantes.

“Esperamos que sí se tenga de cualquier manera, aun fuera del Festival, actividades para el turismo en general como una recomendación por parte del sector empresarial”, expresó.

Pérez comentó que con esta alternativa para la semana de Pascua no se eliminarían todas las opciones de entretenimiento para el turista, con lo que se aseguraría su pertenencia y una derrama económica considerable.

En dicha temporada, el presidente declaró que el tema del ambulantaje sigue siendo delicado, sin embargo señaló que la única solicitud de la Canacozac es que cada comerciante trabaje conforme a derecho y se aplique la ley por igual a cada uno.



