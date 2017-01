Resistencia a la vida liquida Juan Francisco del Real Sánchez

Vivimos en tiempos en los cuales nuestros acuerdos son temporales o pasajeros, en ocasiones esos mismo acuerdos no es necesario realizarlos persona a persona, cara a cara, sino que ahora se realiza el “Activismo de sofá” en el cual con un clic se realizan acciones a través de las redes sociales por internet, sin que exista un verdadero diálogo e interacción entre las personas.



Ejemplo de lo anterior, es la campaña realizada por el Presidente de los Estados Unidos de América, a través de las redes sociales, su actuación vía Twitter atiende a presiones mediáticas, a falta de compromisos bilaterales, a intervención no solo de los países sino de las empresas, para incitar a la división o al racismo, para demostrar intolerancia, esas actuaciones no permiten tener compromisos sólidos que den certeza económica, jurídica, laboral o moral. La política de sofá vía redes sociales hace evidente que desde las grandes estructuras hasta las relaciones elementales como la familia o pareja tienen una profunda fragilidad que atiende a lo temporalmente útil, y no a lo verdaderamente sólido.



Una acción que vale la pena destacar dentro del ejercicio de la función pública, son las actividades realizadas por el Secretario de Seguridad Pública ante cientos de jóvenes del Estado, cuya finalidad es generar una comunicación directa que haga conciencia entre los jóvenes de no involucrarse con la delincuencia organizada en el marco de la campaña realizada por el gobernador Alejandro Tello, esa comunicación cara a cara permite decir: “En la delincuencia organizada no existen lealtades ni amistades, solo intereses”. Sin duda acciones que se resisten a que los jóvenes vivan una vida líquida.



