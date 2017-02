Respalda Claudia Anaya el cobro del impuesto minero Isabel Medellín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



Explicó que Zacatecas tiene un déficit presupuestal, lo que significa que el estado ha gastado más de lo que ha podido recaudar, por lo que este impuesto tiene la intención de cubrir este déficit.



“Pienso que esto fue un razonamiento para buscar que, a la vez que se preserva el ambiente, se adquiera un faltante que era necesario para no estar pidiendo empréstitos y otro tipo de recursos”, dijo.



Externó que este impuesto “tiene un objetivo importante que es mejorar las condiciones recaudatorias del estado” pues se ha proyectado recaudar más de mil 200 treinta millones de pesos.



Recordó que la Constitución Mexicana da a la República el dominio directo sobre todos los recursos nacionales; al Congreso Federal la facultad de fijar las contribuciones a las que están obligados a pagar quienes usen o exploten dichos recursos y a los estados sobre cómo les serán entregadas estas participaciones.



Recordó que este impuesto fue propuesto por el Poder Ejecutivo de Zacatecas, quien lo sometió a consideración de la Cámara de Diputados Local y obtuvo su apoyo.



“El Estado también debe proteger a las empresas; por lo que un tercer poder -el Judicial-, deberá decir cuál de las dos partes tiene mejor fundamentada su exposición, si la Constitución da la razón a una parte o a otra”, precisó.



Añadió que la Secretaría de Finanzas está facultada por la Ley de Ingresos a realizar las adecuaciones necesaria en caso de que se presenten variaciones que puedan darse sobre el proceso de recaudación de este u otros impuestos, como pudieran ser el que no se alcance la meta estimada o el que alguna de las partes se ampare y el Poder Judicial le dé la razón.



Es un asunto de corresponsabilidad

Al ser cuestionada sobre qué les diría a los mineros que se manifestaron el martes al cerrar el paso por la Carretera Federal 45 a la altura del Aeropuerto Internacional de Zacatecas, la diputada respondió que “parece que hay una mal información en la manera en que este impuesto pretende recaudarse” pues se cobrará a las empresa y no a los trabajadores y de ninguna manera se contempla que sean los mineros quienes lo paguen.



capital@imagenzac.com.mx Respecto a la polémica que ha surgido entre los trabajadores y directivos de las empresas que trabajan en Zacatecas y que, por propuesta del gobernador Alejandro Tello y el respaldo de la 62 Legislatura del Estado, deberán pagar el recién creado impuesto ecológico, la diputada federal Claudia Anaya se dijo a favor de esta recaudación pues tiene como objetivo mejorar las finanzas del estado.Explicó que Zacatecas tiene un déficit presupuestal, lo que significa que el estado ha gastado más de lo que ha podido recaudar, por lo que este impuesto tiene la intención de cubrir este déficit.“Pienso que esto fue un razonamiento para buscar que, a la vez que se preserva el ambiente, se adquiera un faltante que era necesario para no estar pidiendo empréstitos y otro tipo de recursos”, dijo.Externó que este impuesto “tiene un objetivo importante que es mejorar las condiciones recaudatorias del estado” pues se ha proyectado recaudar más de mil 200 treinta millones de pesos.Recordó que la Constitución Mexicana da a la República el dominio directo sobre todos los recursos nacionales; al Congreso Federal la facultad de fijar las contribuciones a las que están obligados a pagar quienes usen o exploten dichos recursos y a los estados sobre cómo les serán entregadas estas participaciones.Recordó que este impuesto fue propuesto por el Poder Ejecutivo de Zacatecas, quien lo sometió a consideración de la Cámara de Diputados Local y obtuvo su apoyo.“El Estado también debe proteger a las empresas; por lo que un tercer poder -el Judicial-, deberá decir cuál de las dos partes tiene mejor fundamentada su exposición, si la Constitución da la razón a una parte o a otra”, precisó.Añadió que la Secretaría de Finanzas está facultada por la Ley de Ingresos a realizar las adecuaciones necesaria en caso de que se presenten variaciones que puedan darse sobre el proceso de recaudación de este u otros impuestos, como pudieran ser el que no se alcance la meta estimada o el que alguna de las partes se ampare y el Poder Judicial le dé la razón.Al ser cuestionada sobre qué les diría a los mineros que se manifestaron el martes al cerrar el paso por la Carretera Federal 45 a la altura del Aeropuerto Internacional de Zacatecas, la diputada respondió que “parece que hay una mal información en la manera en que este impuesto pretende recaudarse” pues se cobrará a las empresa y no a los trabajadores y de ninguna manera se contempla que sean los mineros quienes lo paguen. Agregar a favoritos claudia anaya

mineros inconformes

impuesto ecológico

déficit presupuestal