Respaldan contralores a Brizuela Márquez 

Un grupo de contralores de la región respaldaron a Raúl Brizuela Márquez contralor del municipio de Ojocaliente quien fue destituido supuestamente por señalamientos que hizo en cuanto a irregularidades detectadas en el ayuntamiento.



Específicamente Brizuela Márquez presentó pruebas del caso de una licitación del 6 de diciembre para una obra que para esa fecha tenía un 70% de avance y al mismo tiempo existe un contrato firmado del 8 de septiembre, con la empresa Servicios de Ingeniería, por un millón 300 mil pesos.



Por otra parte habló también de al menos diez docentes que están ejerciendo puestos de

primer de nivel y están comisionados y no tienen su licencia respectiva.



Brizuela Márquez señaló a las autoridades de Ojocaliente encabezadas por el presidente Humberto Rincón quien desde su perspectiva no están haciendo las cosas apegados a la legalidad pues están pasando por alto estás irregularidades.



"Creo yo que se me está destituyendo por ese motivo, no hay prueba alguna en el cual yo haya faltado a mis labores o alguna prueba que me incrimine en ese sentido", agregó eñ contralor afectado.



El contralor afectado interpuso este miércoles una denuncia ante el Tribunal de lo Contencioso reclamando su destitución ilegal aunque todavía sigue en su cargo porque no se ha terminado de definir su situación.

El licenciado Eleazar Esparza, representante legal del afectado comentó que se desconocen los motivos de esta determinación del cabildo.



Esta decisión fue informada al contralor mediante un oficio que tampoco incluye justificación, sin darle además posibilidad alguna para defenderse.



Entre los contralores que estuvieron presentes estaban en del municipio de Guadalupe, Luis Moya y Trancoso.



Los contralores plantearon que ahora van a estar temerosos de denunciar irregularidades porque eso pueda ser motivo para perder sus empleos.



Hicieron un llamado al alcalde Ojocaliente y a los regidores sin importar su partido de proscedencia por considerar que es injusta esta destitución por las razones que la motivaron y porque no tuvo posibilidad de una audiencia.



Así mismo pidieron el apoyo del Contralor del Estado, Raúl Brito para que intervenga en el asunto.







