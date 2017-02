Responden a Trump; prohíben participación de luchadores de EU AP

Compartir: Liga Compartir: (AP) Campeonato Mundial de Lucha Libre este mes, en respuesta a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que niega visas a los iraníes, dijo la agencia noticiosa oficial IRNA.



En tanto, un importante clérigo iraní dijo que el país continuará con su programa de misiles, pese a amenazas del gobierno de Trump de que se prepara para imponer nuevas sanciones.



El portavoz de la cancillería Bahram Ghasemi, citado por IRNA, dijo que un comité especial revisó el caso del equipo de lucha de Estados Unidos y "eventualmente se opuso a la visita del equipo".



La decisión es la primera medida tomada por Irán en respuesta a la orden ejecutiva de Trump que prohíbe visas a ciudadanos de siete países musulmanes. Esta semana, Irán había dicho que tomaría represalias.



Ghasemi dijo que la política del nuevo gobierno estadunidense no dejó a Irán otra alternativa.



El torneo en la ciudad occidental iraní de Kermanshah se realizará el 16 y 17 de febrero.



La federación estadunidense de lucha había dicho que enviaría un equipo al Campeonato Mundial.



Los luchadores estadunidenses han competido en Irán desde la Copa Takhti en Teherán en 1998, luego de una ausencia de casi 20 años. Desde entonces, los estadunidenses han participado en torneos de lucha en Irán 15 veces y han sido recibidos jubilosamente por los espectadores locales.



Los iraníes, por su parte, han visitado 16 veces Estados Unidos como invitados de la federación estadunidense desde los noventa.



La lucha es extremamente popular en Irán, arraigada en una práctica ancestral de combinar el deporte con otra educación física y meditación.



El líder de las oraciones del viernes, ayatola Ahmad Khatami, dijo que Irán continuará con su programa de misiles balísticos pese a la oposición del gobierno estadunidense. El gobierno de Trump dijo el jueves que prepara nuevas sanciones contra Teherán, luego de que el país realizase un ensayo con un misil de largo alcance el fin de semana. "Tenemos ejercicios con misiles. Nuestros ejercicios son una muestra de fuerza", dijo. "Vivimos en un mundo de lobos. En este mundo de lobos, ¿debemos estar desarmados y ellos hacen lo que se les ocurra? ¡De ninguna manera! ¡Eso no va a suceder!".



