Restauran canciones de Bob Marley

Las cintas estaban muy estropeadas, guardadas adentro de una caja en el sótano de un hotel en la capital británica.



El trabajo de restauración duró más de 12 meses. Los expertos están sorprendidos por la buena calidad de las grabaciones, que tienen más de 40 años de antigüedad y son conocidas por los fans como “the lost masters”.



A mediados de los 70 Marley y su banda se hospedaron en el hotel en cuestión durante su gira por Europa. Se trata de grabaciones de conciertos realizados en Londres y París entre 1974 y 1978, con canciones como No woman no cry y I shot the sheriff. “Honestamente, me quedé sin palabras”, dijo el cantante Louis Hoover citado por los diarios, al recordar cuando un empresario le ofreció las cintas.

Diez de las 13 cintas podían ser recuperadas. Dos estaban vacías y otra estaba completamente destruida.



El icono del reggae, que creció en un barrio pobre de Jamaica y cantó en contra de la opresión de los pueblos, murió de cáncer en 1981 a la edad de 36 años, y justamente, el lunes pasado, hubiera cumplido 72.



Su Legado



Gracias a sus canciones, en las que gritó su enfado con los opresores, pero en las que también habló del lado positivo y amoroso de la vida, Bob Marley logró colocarse en el plano de los genios de la música y por tanto, aún después de su muerte, es recordado y alabado por cientos, quizás por miles, de personas.



Para prueba basta un botón: En 1994, más de diez años después de su partida, fue incluido en el Salón de la Fama; y en diciembre de 1999 su disco Exodus, publicado en 1977, fue considerado el Álbum del Siglo por la revista Time.



Por si fuera poco, la BBC designó One Love como la Canción del Milenio.



La página oficial del cantante jamaiquino en internet recuerda, además, que Legend, una compilación con sus éxitos, publicada en 1984, ha vendido más de 250 mil copias al año.



Paradójicamente y pese al éxito que tuvo durante su vida, Bob Marley nunca obtuvo una nominación a los Premios Grammy; sin embargo, explica el sitio web www.bobmarley.com, en 2001, la academia le otorgó el Premio a la Trayectoria Grammy por sus creativas contribuciones a la industria de la música.



De igual forma, ese mismo año el documental Rebel music, que narra su vida y obra, dirigido por Jeremy Marre, fue nominado a un Grammy en la categoría Mejo video musical versión larga duración.



Marley, 20 años después de haber muerto, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.



Cada uno de los éxitos del cantante rastafari merece mayor reconocimiento si se toman en cuenta sus orígenes, pues surgió en medio de una Jamaica caótica, protagonizada por la política violenta de la década de los 70.



Gracias a ello, Bob Marley es considerado un icono del reggae. Incluso, grandes empresarios de la industria musical lo han considerado un rebelde por excelencia y un hombre que invitó a sus oyentes a analizar la verdadera realidad del mundo y a rebelarse contra las circunstancias.



