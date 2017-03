Restaurantes buscan ofrecer más Karla Padilla

Víctor Legaspi Solís, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), aseguró que pese a la situación económica general, la industria que representa tiene números favorables.



“El primer trimestre ha sido un reto para el sector y lo importante es justamente cómo enfrentamos las adversidades”.



“Como indicador anual tenemos un incremento en el sector del 6% en cuanto al crecimiento de número de unidades y 3 por ciento en cuanto a las ventas. Tenemos números todavía positivos y es un esfuerzo que se ha hecho por parte de los restauranteros”, dijo.



El presidente de la cámara de restauranteros agregó que en febrero se registró un bajo crecimiento de utilidades, que aunque no se ha reflejado en cierre de establecimientos, atiende a que la afluencia de gente ha disminuido.



En este sentido, Legaspi Solís manifestó que se está privilegiando la capacitación para fortalecer el desarrollo empresarial y que se puedan enfrentar los retos actuales. Además reconoció la creatividad de los empresarios para hacer frente a los costos.



Sobre el proyecto del Atlas Gastronómico, Legaspi Solís señaló que “todavía no hay recursos, que es la parte fundamental”.



Para este proyecto se contempla una inversión superior a los dos millones de pesos para la investigación sobre los alimentos típicos del estado y su preparación en cada una de las regiones.



