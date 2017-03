Resultan 16 personas lesionadas tras choque de autobús Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:





Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







El accidente fue reportado a las 6:46 de la mañana de este martes al Sistema de Emergencia 911, sobre la carretera cuatro carriles entre el puente de Plateros y la caseta de cobro Morfin Chávez.



Al reportarse el accidente, se movilizaron cinco ambulancias de las diferentes corporaciónes de rescate como Bomberos, Seguridad Pública, Cruz Roja Mexicana y de la Red de Emergencias Medicas de Zacatecas (Remeza).



Dichas corporaciónes se coordinaron para salvarles las vida a los viajantes.



En ese lugar se encontró un camión de pasajeros en el que viajaban alrededor de 30 pasajeros con diferentes destinos.



Dicha unidad era un Irizar, gris, con placas 800-JV-2 marcado con el número 5512, propiedad de la empresa Omnibus de México Plus, conducido por un hombre de 33 años, originario de Torreón, Coahuila.



A concecuencia del impacto, el chofer del autobus resultó prensado entre los fierros retorcidos y por eso los socorristas tuvieron que utilizar las quijadas de la vida.



Posteriormente arribó personal de la Policía Federal de Caminos, Policía Ministerial del Estado (PME) y del Ejercito Mexicano quienes custodiaron la zona.



Conforme eran rescatados los viajantes heridos del interior del vehículo, eran llevados en ambulancia al Hospital General (HG), pues intentaban internarlos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero se les negó el apoyo ya que no había cupo.



Fuentes policiacas informaron que el autobus viajaba de Ciudad Juárez y se dirigia a Morelia.



Unos 14 tripulantes que salieron ilesos, abordaron otro autobus de la misma compañia tiempo despues para llegar a su destino.



redaccion@imagenzac.com.mx FRESNILLO.- Al menos 16 personas tripulantes de un camión, resultaron lesionadas luego de que este chocara con un objeto fijo y después se saliera de la carretera.El accidente fue reportado a las 6:46 de la mañana de este martes al Sistema de Emergencia 911, sobre la carretera cuatro carriles entre el puente de Plateros y la caseta de cobro Morfin Chávez.Al reportarse el accidente, se movilizaron cinco ambulancias de las diferentes corporaciónes de rescate como Bomberos, Seguridad Pública, Cruz Roja Mexicana y de la Red de Emergencias Medicas de Zacatecas (Remeza).Dichas corporaciónes se coordinaron para salvarles las vida a los viajantes.En ese lugar se encontró un camión de pasajeros en el que viajaban alrededor de 30 pasajeros con diferentes destinos.Dicha unidad era un Irizar, gris, con placas 800-JV-2 marcado con el número 5512, propiedad de la empresa Omnibus de México Plus, conducido por un hombre de 33 años, originario de Torreón, Coahuila.A concecuencia del impacto, el chofer del autobus resultó prensado entre los fierros retorcidos y por eso los socorristas tuvieron que utilizar las quijadas de la vida.Posteriormente arribó personal de la Policía Federal de Caminos, Policía Ministerial del Estado (PME) y del Ejercito Mexicano quienes custodiaron la zona.Conforme eran rescatados los viajantes heridos del interior del vehículo, eran llevados en ambulancia al Hospital General (HG), pues intentaban internarlos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero se les negó el apoyo ya que no había cupo.Fuentes policiacas informaron que el autobus viajaba de Ciudad Juárez y se dirigia a Morelia.Unos 14 tripulantes que salieron ilesos, abordaron otro autobus de la misma compañia tiempo despues para llegar a su destino. Agregar a favoritos seguridad

fresnillo

choque

lesionados

autobús