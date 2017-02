Resurgen los días de violencia en Sinaloa; 24 muertos en 5 días Excélsior

11 PERSONAS murieron durante enfrentamientos ocurridos el martes



Al respecto, el procurador General de Justicia de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez, reconoció que los dos grupos delincuenciales se están enfrentado en la zona centro del estado, y son ellos los causantes de la violencia, que tan sólo este martes dejó un saldo de 11 personas muertas, entre ellos un elemento de la Marina Armada de México.



Sin embargo, dijo no saber de qué grupos se trata o cuales son los motivos que originaron el conflicto entre ellos, por lo que corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) determinarlo. Tenemos registrado que hay un antagonismo de dos grupos delincuenciales, la identidad le correspondería ya a la autoridad federal precisarlo con el trabajo de investigación que tenga que realizar con la carpeta que nosotros le remitiremos, lo que sí es que hay un antagonismo de dos grupos delincuenciales”, aseguró.

Precisó que de las 11 víctimas de Culiacán y Navolato, una mujer y otras dos personas aparentemente quedaron en medio del fuego cruzado, por lo que sus familiares recibirán apoyo de parte del área de Atención a Víctimas del Delito.



En el enfrentamiento de Villa Juárez, en Navolato, fueron aseguradas siete camionetas, armas, una granada, cargadores, equipo táctico y cientos de casquillos percutidos, algunos de ellos calibre .50 milímetros, agregó.



14 cámaras están funcionando de las 249 que se tienen instaladas



Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, Genaro Robles Casillas, reveló que ha sido difícil detectar a estos grupos armados que se trasladan en caravanas por la ciudad porque la mayoría de las cámaras de videovigilancia no están operando.



De las 168 cámaras del estado, 11 están fuera de servicio, pero de las 249 que tiene instaladas el Centro de Respuesta Inmediata de Culiacán, únicamente 14 están funcionando. El municipio está presionando al proveedor del servicio para que repare, las están reparando, están en proceso de reparación y nosotros estamos exigiendo que esto sea lo más rápido posible”, aseguró.

También pidió a la ciudadanía no alarmarse y usar responsablemente el sistema de emergencias 911, porque 475 de las 731 llamadas que se recibieron ayer para denunciar supuestos enfrentamientos resultaron ser falsas.



